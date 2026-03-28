Il noto agente di calciatori, Mario Giuffredi, ha parlato di alcuni suoi assistiti, fra i quali alcuni di quelli che fanno parte della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso.

Il noto agente di calciatori, Mario Giuffredi, ha rilsciato una intervista a Stile TV nel corso della quale ha parlato di alcuni suoi assistiti, fra i quali alcuni di quelli che fanno parte della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, come Francesco Pio Esposito e Giovanni Di Lorenzo. Spiegando anche le intenzioni di Giovanni Di Lorenzo, attualmente infortunato, in vista della finale playoff degli azzurri con vista Mondiale.

L’agente di Pio Esposito: “Titolare? Sceglie Gattuso”

Queste le parole dell’agente Mario Giuffredi riguardo la possibilità che il suo assistito, Francesco Pio Esposito, possa giocare titolare contro la Bosnia Erzegovina, martedì:

“Gattuso saprà fare le scelte giuste per il bene della Nazionale, non ha bisogno di consigli né di altro. I giocatori sono a disposizione per rispettare le scelte dell’allenatore. Pio è un ragazzo che ha grande personalità, quindi se dovesse essere chiamato in causa dal primo minuto, affronterà questa partita come è abituato ad affrontare tutte le partite da quando gioca a calcio: una sua qualità è quella di giocare tutte le gare con la stessa semplicità”.

Le parole di Giuffredi sul rinnovo di Vergara

L’agente ha parlato poi di Vergara: “Potrà essere a disposizione di Conte per le ultime due-tre partite, resta il rammarico che si sia infortunato proprio quando poteva arrivare la chiamata della Nazionale. L’infortunio è antipatico. Rinnovo? Si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente, e questo lo hanno visto tutti i club. Aspettiamo la fine del campionato e parleremo con il Napoli, come sempre cercheremo di fare le cose nell’interesse di tutti. Lui, Politano e tutto il Napoli sperano nel passo falso dell’Inter contro la Roma, per magari rendere concreta una rimonta vincendo col Milan. Però è giusto che si pensi partita dopo partita”.

Su Di Lorenzo: “Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli”. Sui tempi di recupero, ha poi aggiunto Giuffredi: “Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo”.