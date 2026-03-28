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Pio Esposito titolare con la Bosnia? L’agente: “Ha personalità”. Poi parla del rinnovo di Vergara

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Il noto agente di calciatori, Mario Giuffredi, ha parlato di alcuni suoi assistiti, fra i quali alcuni di quelli che fanno parte della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso.

Il noto agente di calciatori, Mario Giuffredi, ha rilsciato una intervista a Stile TV nel corso della quale ha parlato di alcuni suoi assistiti, fra i quali alcuni di quelli che fanno parte della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, come Francesco Pio Esposito e Giovanni Di Lorenzo. Spiegando anche le intenzioni di Giovanni Di Lorenzo, attualmente infortunato, in vista della finale playoff degli azzurri con vista Mondiale.

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter
Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter

L’agente di Pio Esposito: “Titolare? Sceglie Gattuso”

Queste le parole dell’agente Mario Giuffredi riguardo la possibilità che il suo assistito, Francesco Pio Esposito, possa giocare titolare contro la Bosnia Erzegovina, martedì:

“Gattuso saprà fare le scelte giuste per il bene della Nazionale, non ha bisogno di consigli né di altro. I giocatori sono a disposizione per rispettare le scelte dell’allenatore. Pio è un ragazzo che ha grande personalità, quindi se dovesse essere chiamato in causa dal primo minuto, affronterà questa partita come è abituato ad affrontare tutte le partite da quando gioca a calcio: una sua qualità è quella di giocare tutte le gare con la stessa semplicità”.

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Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli (Fonte immagine: SSC Napoli)

Le parole di Giuffredi sul rinnovo di Vergara

L’agente ha parlato poi di Vergara: “Potrà essere a disposizione di Conte per le ultime due-tre partite, resta il rammarico che si sia infortunato proprio quando poteva arrivare la chiamata della Nazionale. L’infortunio è antipatico. Rinnovo? Si è imposto con una forza che difficilmente trovi in un esordiente, e questo lo hanno visto tutti i club. Aspettiamo la fine del campionato e parleremo con il Napoli, come sempre cercheremo di fare le cose nell’interesse di tutti. Lui, Politano e tutto il Napoli sperano nel passo falso dell’Inter contro la Roma, per magari rendere concreta una rimonta vincendo col Milan. Però è giusto che si pensi partita dopo partita”.

Su Di Lorenzo: “Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli”. Sui tempi di recupero, ha poi aggiunto Giuffredi: “Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo”.

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