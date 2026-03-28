Talento e fantasia: chi è Hugo Galdeano, il bimbo prodigio del Barcellona U12

A Barcellona sono sempre molto attenti a coltivare giovani talenti e all’orizzonte sembra essercene un altro: Hugo Galdeano. I suoi video social sono diventati virali.

Galdeano è un giocatorino fenomenale (11 anni) dell’U12 del Barcellona. La squadra di Pol Combellé ha finora vinto tutte le partite disputate nella FC Futures World Cup e prosegue il percorso con il massimo dell’entusiasmo. Dopo aver sconfitto ieri Shanghai Port e Valencia, i blaugrana hanno sconfitto anche il Villarreal. Mancino davvero fatato: ottima visione di gioco e una velocità di pensiero notevole per un ragazzino della sua età.



Hugo Galdeano, il bimbo prodigio

Il Barça U12 mette in scena molte giocate spettacolari: combinazioni in spazi ristretti, tiri dalla lunga distanza o la ricerca di giocatori smarcati nello spazio per sorprendere gli avversari nel momento più propizio.

😱 Hugo Galdeano abre la lata para el @FCBmasia 😝 Recorte con caño incluido para el pleno de victorias en #LALIGAFUTURES#LaLigaFuturesEnGol pic.twitter.com/5biJ07trQT — GOL (@Gol) March 26, 2026

Il club blaugrana ha acquisito fiducia, affidandosi molto spesso alle grandi qualità di Huguito (così viene soprannominato) Galdeano, che ha sbloccato il risultato. Prima della rete, ha iniziato la partita con un tunnel che ha fatto alzare in piedi tutto lo stadio, poi ha finalizzato un grande sviluppo realizzativo. Poi ha servito un assist perfetto a Destiny.

Nuovo Pedri all’orizzonte

L’undicenne di Malaga, nonostante sia più piccolo di alcuni degli altri bambini, si sta rivelando una vera rivelazione. Per ora è conosciuto come il figlio dell’ex giocatore del Malaga Apoño, ma se le cose continueranno così, non passerà molto tempo prima che i ruoli si invertano. E in Spagna parlano già di nuovo Pedri all’orizzonte.