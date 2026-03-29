Clamoroso Verstappen: ritiro in vista? “Non c’è solo la Formula 1”

Il Gran Premio del Giappone ha incoronato ancora una volta Kimi Antonelli, ma c’è un’indiscrezione davvero clamorosa che riguarda Verstappen.

Max Verstappen si ritira al termine della stagione? Quest’oggi ha parlato così dopo il Gran Premio: “Non puoi sorpassare veramente, o meglio puoi ma al rettilineo dopo non hai batteria. Cerco di ridere perchè non aiuta arrabbiarsi. Userò questa pausa per pensare a quello che voglio fare, ma sarà una scelta di mesi. La vita va avanti, non c’è solo la Formula 1, e non ha senso che io resti se non mi diverto”.

Verstappen medita il ritiro?

“Devo capire cosa voglio esattamente per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla F1. Ci penserò nelle prossime settimane e nei prossimi mesi“. Queste dichiarazioni di Verstappen, riportate da ViaPlay, non lasciano grosso spazio a interpretazioni. Insomma, il dubbio sul ritiro è ben inserito nella testa del pilota. “La vita continua e non è fatta solo dalla F1. Ci sono tante altre cose che puoi fare. La F1 vuole che rimanga? Allora deve continuare a essere divertente”. Anche suo papà, nei mesi passati, aveva avvertito il pubblico e i media circa un possibile futuro ritiro di Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è arrivato a un bivio? Presto lo scopriremo.