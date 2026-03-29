Colombia-Francia 1-3: il meglio del match

In campo ora sul canale 60 DTT, Colombia e Francia per il test pre-Mondiale che le vede protagoniste. Cafeteros con quasi tutto l’undici titolare. Rivoluzione invece per Deschamps.

Dopo essere già scese in campo contro Croazia e Brasile, Colombia e Francia si affronteranno ora. I sudamericani hanno perso 2-1 contro Modric e compagni e sono alla ricerca di riscatto contro i vice-campioni del Mondo. Dall’altra parte la Francia arriva dalla vittoria, sempre 2-1 contro la Selecao. La Francia, in 10 dal 55′ per l’espulsione di Upamecano, ha vinto grazie alle reti di Mbappé, 56^ in nazionale e di Ekitiké. Nulla è servito ai verdeoro il primo gol in nazionale di Gleison Bremer, gara che ha visto gli infortuni di Raphinha e del romanista Wesley. Questa sera Deschamps potrebbe cambiare tutto l’11 iniziale. Se Mbappé dovesse subentrare e segnare, aggancerebbe Giroud a 57 gol come miglior marcatore all time della Francia. Segui il match su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!

Le ufficiali

L’undici della Colombia di Nestor Lorenzo, 4231: Montero; Munoz, Sanchez, Cabal, Mojica; Lerma, Richard Rios; J.Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

L’undici della Francia di Deschamps, 4231: Samba; Kalulu, Lacroix, L.Hernanez, Digne; Zaire-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram.

Il riscaldamento

Ecco il riscaldamento delle stelle francesi:

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Le emozioni degli inni

John Arias e la figlia:

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Screzi in campo

Scintille tra Davinson Sanchez e Marcus Thuram:

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Le stelle francesi in panchina

Mbappé ma non solo:

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Doué la sblocca

Primo gol in nazionale per Desiré Doué che fa 0-1:

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0-2 Francia

Marcus Thuram torna al gol e trova lo 0-2: