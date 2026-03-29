Moto Gp, Bezzecchi vince ad Austin e torna leader del Mondiale

Bezzecchi torna leader del Mondiale dopo il sorpasso subito dal compagno di squadra Martin ieri. Doppietta Aprilia, poi una Ktm, quella di Pedro Acosta. Di Giannantonio, partito dalla pole, arriva quarto davanti a Marc Marquez. Male Bagnaia solo nono.

Non c’è due senza tre! In questa Moto Gp, Marco Bezzecchi cala il tris sulla ruota di Austin vincendo anche il Gran Premio delle Americhe terza prova del Mondiale MotoGP. L’Aprilia si conferma la moto da battere con la doppietta completata da Jorge Martin secondo dopo il successo di ieri nella Sprint. Sul podio la KTM di Pedro Acosta. Quarto Fabio Di Giannantonio con la prima Ducati del Team VR46. Quinto posto in rimonta per Marc Marquez che ha dovuto scontare un long lap penalty per l’incidente di ieri con Di Giannantonio, sesto un ritrovato Bastianini dopo il podio nella Sprint, solo nono Bagnaia crollato nel finale e superato anche da Alex Marquez e Fernandez.

Moto Gp, Bezzecchi vince ancora

Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez frenato da un long lap penalty per aver colpito Di Giannantonio nella Sprint. Chiude nona l’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Il pilota romagnolo Marco Bezzecchi torna così leader del campionato, distanziando di quattro punti il compagno di box, Jorge Martin.