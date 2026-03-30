De Zerbi-Tottenham, pressing altissimo: gli aggiornamenti di Pedullà

Il Tottenham è alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, e nelle ultime ore avanza la posizione di Roberto De Zerbi.

Il Tottenham è alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, e nelle ultime ore avanza la posizione di Roberto De Zerbi: l’ex allenatore del Marsiglia potrebbe approdare sin da subito in Premier League per sostituire l’ex Juventus, esonerato dopo soli 44 giorni. Ecco la situazione.

Questo l’X pubblicato da Alfredo Pedullà: “De Zerbi–Tottenham: pressing altissimo da sabato sera, questa volta potrebbe accettare (cinque anni) per una svolta immediata. A conferma che il no dei giorni scorsi per questa stagione non era definitivo come trapelato in Italia. Carta bianca, rientro degli infortunati e prima partita non immediata: ci sono i presupposti per tutti gli accordi”.

Arriva la decisione in casa del Tottenham: l’ex allenatore di Udinese, Verona, Lazio e Juventus, Igor Tudor, lascia il club e non sarà lui a portare a termine la stagione alla guida degli Spurs. Il croato ha avuto soltanto 7 gare di tempo per provare la svolta, senza trovarla.

Arriva la decisione in casa del Tottenham: Igor Tudor lascia il club di comune accordo. L’ex tecnico di Verona, Lazio e Juventus non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, che lascia nella quart’ultima posizione nella classifica della Premier League, ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione e dopo pochi giorni dalla morte del padre. Non che le colpe possano ricadere soltanto sull’allenatore croato chiaramentet, che ha avuto solamente 7 gare per provare a far svoltare gli Spurs, evidentemente senza trovare l’effetto sperato. La decisione arriva dunque “di comune accordo”, come si legge dal comunicato emesso dal club.

Esonerato Tudor dal Tottenham, il comunicato

Ecco di seguito il comunicato del Tottenham riguardo alla separazione da Igor Tudor, che lascia la panchina con effetto immediato. Sostegno da parte del club, che nel comunicato parla anche della recente morte del padre.

Questa la nota degli Spurs: “Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l’allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico.

Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha subito di recente e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Seguiranno aggiornamenti su un nuovo allenatore a tempo debito”, si legge nel comunicato.