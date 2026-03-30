Romelu Lukaku rompe il silenzio: l’attaccante del Napoli ha parlato dopo le ultime polemiche relative al suo mancato rientro in Campania.

Romelu Lukaku rompe il silenzio: l’attaccante del Napoli ha parlato dopo le ultime polemiche relative al suo mancato rientro in Campania. Ecco cosa ha detto il centravanti belga.

Lukaku rompe il silenzio: “Non potrei mai voltare le spalle al Napoli”

Questo il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.