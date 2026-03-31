Bernardo Silva, decisione presa sul futuro: cosa succede ora. Su di lui Juve e Milan

Bernardo Silva avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro. Ecco cosa farà il centrocampista del Manchester City a fine stagione.
Aggiornamenti importanti per quel che riguarda il calciomercato che verrà per alcune big della Serie A. Bernardo Silva avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro. Il centrocampista del Manchester City, infatti, avrebbe sciolto le riserve su quello che sarà il suo destino al termine della stagione in corso.
Bernardo Silva, gli aggiornamenti sul suo futuro
Secondo quanto riportato da A Bola, il futuro di Bernardo Silva sembra ormai lontano dal Manchester City. Il centrocampista portoghese, protagonista assoluto negli ultimi anni sotto la guida di Pep Guardiola, sarebbe pronto a lasciare l’Inghilterra al termine della stagione, chiudendo così un ciclo ricco di successi e trofei. Silva avrebbe informato i Citizens della sua partenza a fine stagione.
Da capire adesso se le italiane interessate a lui, Juventus e Milan su tutte, faranno un passo immediato per anticipare la concorrenza e assicurarsi la prestazioni del calciatore portoghese.
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Ne parla Alfredo Pedullà tramite X: “Interesse e gradimento per Bernardo Silva da parte della Juventus e di Spalletti, da settimane. Nessuna offerta formale né da 7 né da 8 a stagione. Si entrerà nel vivo più avanti, la qualificazione alla prossima Champions League sarà un passaggio importante. Ci sarà concorrenza a suon di milioni”.