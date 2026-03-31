Bernardo Silva, decisione presa sul futuro: cosa succede ora. Su di lui Juve e Milan

Bernardo Silva avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro. Ecco cosa farà il centrocampista del Manchester City a fine stagione.

Aggiornamenti importanti per quel che riguarda il calciomercato che verrà per alcune big della Serie A. Bernardo Silva avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro. Il centrocampista del Manchester City, infatti, avrebbe sciolto le riserve su quello che sarà il suo destino al termine della stagione in corso.

Bernardo Silva, gli aggiornamenti sul suo futuro

Secondo quanto riportato da A Bola, il futuro di Bernardo Silva sembra ormai lontano dal Manchester City. Il centrocampista portoghese, protagonista assoluto negli ultimi anni sotto la guida di Pep Guardiola, sarebbe pronto a lasciare l’Inghilterra al termine della stagione, chiudendo così un ciclo ricco di successi e trofei. Silva avrebbe informato i Citizens della sua partenza a fine stagione.

Da capire adesso se le italiane interessate a lui, Juventus e Milan su tutte, faranno un passo immediato per anticipare la concorrenza e assicurarsi la prestazioni del calciatore portoghese.

Il portoghese nel mirino della Juve: le ultime

La Juventus guarda al futuro e l’ultimo nome accostato è quello di Bernardo Silva. Ma cosa c’è di vero? Ecco le ultime novità sul centrocampista del Manchester City.

La Juventus guarda al futuro e l’ultimo nome accostato è quello di Bernardo Silva. Ma cosa c’è di vero? Ecco le ultime novità sul centrocampista del Manchester City, in scadenza di contratto con i Citizens e che a giugno potrebbe dire addio alla formazione allenata da Pep Guardiola.