De Zerbi-Tottenham: i dettagli del sì. Il punto su Nesta e il ritorno in Inghilterra

Il futuro di Roberto De Zerbi sembra ormai aver trovato una direzione precisa: la Premier League. Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il tecnico bresciano ha sciolto le riserve e ha pronunciato il fatidico “sì” alla proposta del Tottenham.

Dopo un periodo di riflessione e le numerose voci che lo accostavano a diverse panchine europee, l’ex allenatore del Brighton e dell’OM è pronto a riprendere le redini di un progetto ambizioso nel campionato che più di tutti ne ha esaltato la filosofia di gioco. Le parti sono attualmente impegnate nel definire i dettagli operativi del contratto, con un focus particolare sulla composizione del gruppo di lavoro. Sebbene la struttura dello staff sia in fase di ultimazione, emerge un’indiscrezione importante: al momento non arrivano conferme circa l’inserimento di Alessandro Nesta all’interno del team tecnico di De Zerbi.

De Zerbi-Tottenham: cosa aspettarsi

Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni media, De Zerbi non aveva mai chiuso definitivamente la porta a un ritorno immediato in panchina. Il rinvio della sua attività alla prossima estate, ventilato nei giorni scorsi, non era una scelta irrevocabile, bensì una posizione strategica in attesa dell’offerta giusta. L’affondo deciso degli Spurs ha cambiato le carte in tavola, dimostrando che la volontà del tecnico era semplicemente quella di attendere un progetto tecnico ed economico di alto profilo, capace di riportarlo subito nel vivo della competizione.

Roberto De Zerbi ha accettato la proposta del #Tottenham e sta definendo lo staff: nessuna conferma su #Nesta all’interno del gruppo di lavoro. Ulteriore conferma che non aveva detto definitivamente no la scorsa settimana rinviando il suo ritorno in panchina alla prossima estate https://t.co/eGwDaeSViY — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 31, 2026

L’approdo di De Zerbi al Tottenham rappresenta un segnale forte per il club londinese, che punta su un allenatore dall’identità tattica marcata per avviare un nuovo ciclo. Resta da capire come la rosa attuale verrà adattata ai suoi principi di costruzione dal basso e pressione ultra-offensiva, ma una cosa è certa: il ritorno del “De Zerbi-ball” in Inghilterra è ormai imminente.