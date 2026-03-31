Milan, ufficiale Kostic: il comunicato del club

Dopo le polemiche di ieri, ecco l’ufficialità: Andrej Kostic è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan.
Dopo le polemiche di ieri, ecco l’ufficialità: Andrej Kostic è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il club rossonero, tramite un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, ha comunicato l’ingaggio del classe 2007 che inizialmente si aggregherà a Milan Futuro.
Kostic in rossonero: il comunicato del Milan
Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.
L’attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.
Kostic-Milan, cos’era successo nella giornata di ieri
Pedrag Mijatovic, attuale vicepresidente del Partizan Belgrado, ha criticato fortemente il passaggio di Andrej Kostic al Milan.
Non si fermano le polemiche, in Serbia, per il passaggio del giovanissimo classe 2007 Kostic al Milan. Ha parlato anche Mijatovic, vicepresidente del Partizan Belgrado: “In merito alle informazioni sul trasferimento di Andrej Kostić al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan. Ma anche al resto del pubblico sportivo, e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione”.
Mijatovic non si è limitato a criticare le modalità di trasferimento del calciatore. Ha inoltre dichiarato di non esser stato interpellato dai vertici del club: “Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l’offerta del Milan. Sottolineo che anche se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un’offerta così irrisoria. Questo comportamento costituisce una grave violazione dello statuto societario. Considerando che, in virtù della mia funzione e delle mie competenze ben definite, sono responsabile dell’intero settore sportivo del club, comprese le questioni relative alla politica di mercato e alla crescita dei giocatori”.
Mijatovic: “Si è creato un pericoloso precedente”
Ancora Mijatovic: “È questo il modo in cui il club intende operare in futuro, vendendo i suoi calciatori più promettenti a parametro zero? Avete preso questa decisione nonostante il resto del Consiglio di Amministrazione, guidato da Rasim Ljajić, sappia che negli ultimi mesi ho avuto intensi contatti e colloqui con i rappresentanti di diverse squadre dei cinque principali campionati europei.
Riguardo ad alcuni dei nostri giovani giocatori, tra cui Kostić, e che ho chiarito a tutti che tutti i nostri giocatori hanno clausole di rescissione multimilionarie. E che la politica del club è quella di valorizzare adeguatamente il loro talento e il loro potenziale calcistico. Sono dell’opinione che con questa cessione sia stato creato un pericoloso precedente. Che avrà un impatto estremamente negativo sulla percezione del valore dei nostri giovani giocatori sul mercato calcistico”.