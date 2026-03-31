Napoli-Lukaku, rottura totale: il comunicato durissimo della Società

Un fulmine a ciel sereno squarcia la quiete del Napoli. Mentre il gruppo squadra si ritrovava questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, un’assenza pesante ha gelato l’ambiente: quella di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, perno centrale del progetto tecnico di questa stagione, ha disertato l’appuntamento senza preavviso, aprendo ufficialmente un caso diplomatico e disciplinare dalle proporzioni imprevedibili. La reazione del club non si è fatta attendere. Con un comunicato secco e dai toni durissimi, la società ha messo nero su bianco la gravità dell’accaduto, lasciando presagire conseguenze drastiche che potrebbero cambiare il volto della stagione della squadra di Antonio Conte.

Il Comunicato Ufficiale del Napoli su Lukaku

SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato.

ROMELU LUKAKU NON SI È PRESENTATO 🚨 Nota ufficiale del Napoli ha comunicato di star valutando provvedimenti disciplinari nei confronti dell’attaccante belga!#Lukaku #Napoli pic.twitter.com/4kmnUsW5Y0 — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) March 31, 2026

Le parole scelte dal club suggeriscono l’ipotesi di un’esclusione dalla rosa. Non si tratta dunque di una semplice multa, ma di una frattura che sembra mettere in discussione la permanenza stessa del “Big Rom” all’ombra del Vesuvio. Mal di pancia di mercato? Nelle prossime ore sono attesi chiarimenti dall’entourage del giocatore, ma una cosa è certa: il comunicato del club di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza capitana dal Ds Giovanni Manna e il tecnico Antonio Conte indica ancora una volta come la squadra sia più importante del singolo. Il Napoli si ritrova ora a gestire una crisi interna nel momento più delicato della stagione. I tifosi restano in attesa di capire se ci sarà spazio per un chiarimento o se la storia tra Lukaku e l’azzurro sia già arrivata ai titoli di coda.