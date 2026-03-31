Terremoto Ghana: esonerato Otto Addo a due mesi dal Mondiale

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il calcio africano. Nonostante una prestazione orgogliosa nell’ultima amichevole, la panchina delle Black Stars è saltata: Otto Addo non è più il Commissario Tecnico del Ghana.

La decisione arriva come un macigno a soli 72 giorni dall’inizio dei Mondiali 2026 (che si terranno tra Canada, USA e Messico), lasciando la squadra senza una guida tecnica proprio nel momento cruciale della preparazione. La sconfitta per 2-1 contro la Germania, maturata solo nei minuti finali e dopo una prova di spessore, non sembrava presagire un simile epilogo.

Il Comunicato Ufficiale del Ghana: esonerato il Ct

🚨😄 Never seen anything like it in Stuttgart. Ghana fans are celebrating on the roof of the dugout in Stuttgart – fantastic atmosphere. The 1-1 for Ghana is deserved. #GERGHA 🇩🇪🇬🇭 pic.twitter.com/zP01jOkfpB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 30, 2026

La federazione ha affidato a una nota secca e immediata la fine del rapporto con il tecnico cinquantenne: “La Ghana Football Association (GFA) ha interrotto il rapporto con l’allenatore della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato”. Definire la scelta “sorprendente” sarebbe un eufemismo. Il Ghana era reduce da una gara ben disputata contro una corazzata del calibro della Mannschaft, cedendo il passo solo nel finale.

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

Perché cambiare proprio ora?

È difficile credere che dietro un esonero così tempestivo, a ridosso della rassegna iridata, ci sia esclusivamente il risultato di un’amichevole di lusso. Resta da capire se le motivazioni siano da ricercare in attriti interni con i vertici della GFA o in dinamiche extra-calcistiche che nulla hanno a che fare con il rettangolo verde. Nelle prossime ore si attendono chiarimenti su chi avrà l’arduo compito di traghettare le Black Stars in Nord America tra poco più di due mesi.