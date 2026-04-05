Un giorno indimenticabile per Ibai Aguirre con la maglia della Real Sociedad: esordio ne La Liga e festa con gli amici di sempre!

A soli 19 anni, Ibai Aguirre ha coronato il desiderio di ogni bambino cresciuto nel vivaio della Real Sociedad: esordire in prima squadra. Il giovane centrocampista ha fatto il suo ingresso in campo durante il secondo tempo della sfida vinta per 2-0 contro il Levante, calcando finalmente il palcoscenico della La Liga.

Legame autentico: la festa degli amici per il debutto di Aguirre con la Real Sociedad

Ma il momento più emozionante non si è consumato sul rettangolo verde, bensì sulla via del ritorno. Mentre Aguirre stava rientrando a casa, è stato letteralmente circondato da un folto gruppo di amici e sostenitori che hanno bloccato la sua auto. Invece di limitarsi a un saluto formale, gli amici hanno dato vita a una vera festa in strada con cori e danze.

🇪🇸⭐ Ibai Aguirre (19) made his Real Sociedad debut today. When he went back home, a whole group of friends waited for him. What an incredible feeling that must of been for him. 🥹💙🤍 pic.twitter.com/uTMWbGVfWj — EuroFoot (@eurofootcom) April 4, 2026

L’entusiasmo è stato tale che il diciannovenne è sceso dalla vettura per unirsi ai festeggiamenti, ballando e cantando insieme a chi lo ha visto crescere. Questo momento di pura gioia sottolinea quanto Aguirre sia amato dalla sua comunità: non solo un talento emergente del calcio spagnolo, ma un ragazzo rimasto umile e profondamente legato alle sue radici.

Vedere un amico scalare le gerarchie fino a giocare in uno dei club più prestigiosi di Spagna e de La Liga è un orgoglio che i suoi compagni di sempre non hanno voluto nascondere, trasformando un debutto professionale in una celebrazione collettiva.