Peggiorano le condizioni di Lucescu: coma farmacologico dopo l’addio alla Romania

Mircea Lucescu in terapia intensiva all’ospedale di Bucarest: le condizioni dell’ex Ct della Romania.

Il panorama calcistico internazionale segue con estrema apprensione l’evolversi del quadro clinico di Mircea Lucescu. Lo storico allenatore romeno, prossimo alla soglia degli ottant’anni, sta attraversando ore critiche presso l’Ospedale Universitario di Bucarest. Secondo le ultime indiscrezioni mediche, riportate da Repubblica, i sanitari sono stati costretti a indurre lo stato di coma farmacologico per stabilizzare le funzioni vitali del tecnico, attualmente monitorato costantemente nel reparto di terapia intensiva.

L’aggravamento è giunto in modo repentino durante la notte, a seguito della comparsa di nuove e violente aritmie cardiache. Solo pochi giorni fa, nella giornata di martedì, Lucescu era stato sottoposto a un delicato intervento al cuore. Nonostante l’operazione sembrasse aver sortito l’effetto sperato, la situazione è precipitata proprio quando l’ambiente sportivo auspicava una pronta guarigione.

Lucescu: un calvario iniziato sul campo

La cronologia dei fatti evidenzia il temperamento indomito di un uomo che ha dedicato la vita al calcio. Il malore iniziale risale alla scorsa domenica, manifestatosi durante un briefing tecnico con la sua Nazionale. Nonostante il ricovero precauzionale, Lucescu aveva lasciato temporaneamente la struttura ospedaliera per volare a Istanbul e guidare la Romania nella semifinale dei play-off Mondiali contro la Turchia. “Non sono un codardo”, aveva dichiarato con orgoglio, decidendo di restare al fianco dei suoi giocatori nonostante la sconfitta finale e i segnali di un corpo ormai al limite.

🚨 SON DAKİKA – Mircea Lucescu’nun durumu kötüleşti ve tedaviye yanıt vermiyor. Yoğun bakıma alındı. (Adevarul) pic.twitter.com/GRJ8V0FD7C — Nexus Sports (@nexustransfer) April 5, 2026

Purtroppo, la situazione è degenerata venerdì scorso quando, l’ex tecnico di Inter e Brescia è stato colpito da un infarto. Questo evento ha costretto l’allenatore a rassegnare formalmente le dimissioni dalla guida della Romania per motivi di salute. Oggi il mondo dello sport si stringe attorno a un maestro della panchina, sperando che possa vincere la sua partita più difficile.