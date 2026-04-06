Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, parla della possibilità di allenare la Nazionale dopo la vittoria degli azzurri sul Milan, al Maradona.

A pochi giorni dalla pesante delusione della Nazionale Italiana contro la Bosnia-Erzegovina, anche l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, risponde direttamente sulle voci che lo vedono come possibile prossimo commissario tecnico. Le sue parole.

Conte sulla Nazionale: le sue parole

“Non dimentichiamo che l’anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, no?” – le parole di Conte in conferenza stampa riportate da TuttoNapoli in merito alle voci di un suo ritorno in Nazionale.

Poi ha aggiunto: “I media devono scrivere: è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio. Quando sono stato ct si è parlato tanto, ma ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. Ora è tutto un disastro, ma anche nei disastri c’è qualcosa da salvare. Dobbiamo capire che, se le cose non vanno, non vanno sia se ti qualifichi sia se non ti qualifichi. Se ci fossimo qualificati, ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti. Non è così. Abbiamo giocato a grandissimo livello e qualcosa verrà fatto. Tutti abbiamo a cuore la Nazionale e qualcosa dovrà essere fatto”.