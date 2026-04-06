Crollo Lecce, l’Atalanta banchetta al via Del Mare

Vince 3-0 l’Atalanta al Via del Mare contro il Lecce e si porta a -1 dalla Roma in classifica e a -5 dal Como quarto. Crollo per i giallorossi che restano terzultimi a pari punti con la Cremonese, 27 a -3 dal Cagliari sedicesimo.

Pasquetta felice per l’Atalanta che sbanca 0-3 il Via del Mare con le reti di Scalvini, Krstovic e Raspadori. E’ il difensore a siglare il vantaggio su assist di De Ketelaere. 2-0 che porta la firma di Krstovic ancora su assistenza del Belga. 3-0 definitivo che è griffato poi da Raspadori. La Dea si porta così a -5 dalla Champions visto il pareggio 0-0 del Como a Udine e a -1 da Roma e Juventus con i bianconeri che saranno impegnati alle 18.00 contro il Genoa in casa allo Stadium. Crollo pesante per il Lecce ora sempre alla pari della Cremonese ma terzultimo. Classifica che si fa ancora più complicata per i ragazzi di Di Francesco.

Primo tempo, Scalvini la blocca

Undici minuti e il Lecce ci prova con Fofana. Ramadani chiede e ottiene il triangolo a Banda, andando al cross per la girata alta sopra la traversa del numero 8 giallorosso. 2 minuti e risponde Krstovic. Zalewski la mette al centro per la conclusione del centravanti che manda però a lato. Al 19′ occasione per De Ketelaere. Sponda di Krstovic per il sinistro del Belga, Falcone para. Scalvini la sblocca al 29′. De Ketelaere riceve da Zappacosta e premia l’inserimento del difensore che si libera facilmente di Ndaba e batte Falcone per lo 0-1. Ancora Krstovic pericoloso al 36′. Zalewski serve sulla corsa Bernasconi che crossa per il colpo di testa del montenegrino che finisce sopra la traversa. Super chance Atalanta al 42′. De Ketelaere serve Krstovic che calcia, Falcone manda in corner.

Secondo tempo, Krstovic e Raspadori la chiudono

Al 50′ gol annullato all’Atalanta. Azione manovrata della Dea, De Ketelaere serve sul secondo palo per Ederson che segna ma c’era fuorigioco. Al 56′ occasione Lecce. Batti e ribatti in area di rigore con Banda che guadagna solo un corner. Al 59′ raddoppio Atalanta. Gol dell’ex di Krstovic. Ederson serve De Ketelaere che premia il taglio del montenegrino bravo a battere Falcone per lo 0-2. Ancora Krstovic pericoloso al 65′. Ederson con il sinistro crossa, colpo di testa alto. 0-3 al 73′ con Raspadori. Falcone si supera su Ederson, palla che arriva a De Ketelaere che gioca per Pasalic, appoggio su Raspadori che torna al gol. 2 minuti e ci prova ancora Krstovic. Cross di Raspadori, rovesciata del bomber che non inquadra la porta. Finisce così, Atalanta settima a 53 punti. Lecce diciottesimo a 27.