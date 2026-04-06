Juventus-Genoa, trionfa Spalletti: guaio Vlahovic

Vince 2-0 la Juventus contro il Genoa. A decidere il match le reti nel primo tempo di Gleison Bremer e Weston McKennie. Nella ripresa protagonista Di Gregorio, guaio muscolare per Vlahovic.

La Juventus vince 2-0 contro il Genoa ma perde Dusan Vlahovic che deve interrompere il riscaldamento, lasciando il campo con il ghiaccio sul polpaccio. In gol Bremer e McKennie. L’americano è stato ammonito nel match, diffidato, salterà la gara contro l’Atalanta. Problema fisico anche per Perin, cambiato all’intervallo. Al suo posto Di Gregorio che para poi un rigore a Martin, dopo fallo di Bremer, ammonito. Successo fondamentale per i bianconeri che approfittano dei contemporanei passi falsi di Como e Roma e sono ora a -1 dal quarto posto. Juventus a +3 sulla Roma e +4 sull’Atalanta che ha battuto 3-0 il Lecce al Via del Mare nella gara delle 15.00.

Bremer la apre, McKennie la chiude 2-0

4 minuti e Bremer sblocca la partita. Su sviluppi di palla inattiva un rimpallo genera un assist di Kelly per Bremer con il centrale che colpisce di testa e grazie ad una deviazione sblocca il match. Al 7′ occasione ancora per la Juve. David apparecchia per Thuram che non trova però lo specchio della porta. Giallo per Locatelli al 14′. Juventus che raddoppia al 17′ con McKennie. Azione straripante di Conceicao che serve l’americano, bravo con un colpo di biliardo a fare 2-0. Al 26′ giallo a McKennie, diffidato, salterà l’Atalanta. Juventus che attacca senza pungere e gestisce il doppio vantaggio per quasi tutto il resto del primo tempo. Al 43′ nuova occasione per i bianconeri. Assist splendido di Yildiz per McKennie che da buona posizione si divora la doppietta e il possibile 3-0. Un minuto e ancora un’occasione. Conceicao si accentra e calcia, palla di poco a lato.

Di Gregorio decisivo, Vlahovic ko

Cambio immediato nella Juventus. Fuori Perin per infortunio, dentro Di Gregorio. Subito occasione al 48′. Assist di Thuram, ancora per McKennie. L’americano è pericoloso ma non segna. 60 secondi e la Juventus ci prova ancora. David trova però soltanto il palo. Gara senza lampi, ci prova al 70′ il Genoa. Conclusione a lato di Baldanzi. Rigore Genoa al 75′. Contatto falloso di Bremer. Inizialmente l’arbitro assegna la punizione. Dopo revisione VAR, il contatto è però in area. Rigore. Dal dischetto si presenta Aaron Martin che viene però ipnotizzato da Di Gregorio, bravo a respingere anche il tiro successivo arrivato però a gioco fermo. Juve che perde Vlahovic, l’attaccante interrompe il riscaldamento e torna negli spogliatoi con il ghiaccio sul polpaccio. Occasione Juve al 84′. Tentativo di Milik in pallonetto da centrocampo, il portiere del Genoa manda in corner. Finisce 2-0 Juventus.