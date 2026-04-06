Roma, Mancini va ko: i tempi di recupero

Oltre il danno la beffa, la Roma cade 5-2 contro l’Inter nel posticipo pasquale ma perde anche Gianluca Mancini. Il difensore che aveva segnato l’1-1 ha subito una lesione all’adduttore destro.

Perde 5-2 la Roma contro l’Inter nella 31^ giornata di Serie A. I nerazzurri dominano per lunghi tratti e la chiudono nella ripresa. In gol nel primo tempo per l’1-1. Gianluca Mancini si è però infortunato, al suo posto Ghilardi. Il centrale ha riportato una lesione all’adduttore destro e rimarrà fuori dai giochi per 2-3 settimane. Delle condizioni del difensore aveva parlato anche il tecnico Gasperini nel post partita, sottolineando come oramai sia abituato alle assenze, da Koné a Wesley fino a quelle nel reparto offensivo. Un ko sicuramente pesante quello di Mancini che non potrà dare il suo contributo per i prossimi 20 giorni. Un’assenza sicuramente pesante nella corsa Champions per i giallorossi.

Le parole di Gasperini

Così il tecnico della Roma: “Beh, indubbiamente per noi Mancini è un giocatore importante, quando riusciamo a essere come nel girone d’andata, insomma un po’ tutti al completo, siamo sicuramente molto più competitivi. Ci sta mancando a turno diversi giocatori, oggi mancava anche Wesley, mancava anche Koné, poi è uscito Mancini, quindi perdiamo qualcosa, anche se tutti danno, devo dire, danno il massimo. Ma ti ripeto, una partita dai due volti. Il primo tempo sicuramente io ho visto tanta Roma dentro la partita, poi è chiaro che il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso e effettivamente dopo il 3-1 la partita si è chiusa. Bisogna dare anche merito all’Inter che è una grande squadra“.

Mancini ko, quante gare salta

Gianluca Mancini resterà out 2-3 settimane per un infortunio all’adduttore destro che si è procurato nella gara persa contro l’Inter. Il centrale è stato sostituito da Ghilardi al 1′ minuto della ripresa. Mancini resterà out sicuramente nelle prossime 2 partite, contro Pisa e Atalanta. Nel mirino del difensore la trasferta di Bologna del 25 aprile. Rientro che appare certo poi per le ultime 4 di campionato con Fiorentina, Parma, Lazio e Hellas Verona.