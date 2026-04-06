Juventus, Ottolini: “Spalletti e Vlahovic? Ecco il loro futuro”

Nel pre di Juventus-Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN, Marco Ottolini direttore sportivo dei bianconeri. Tra gli argomenti il futuro di Spalletti e Vlahovic.

Il direttore sportivo bianconero ha in primis presentato la gara contro il Grifone oltre che parlato della prossima stagione: “Sicuramente per il prossimo anno parliamo di un rafforzamento: non c’è necessità, né voglia di fare rivoluzioni. Abbiamo otto partite fondamentali e ci concentriamo su queste. Ci tengo a salutare tutto l’ambiente Genoa: sono stati anni meravigliosi che porterò sempre nel cuore“. Un match chiave questo per i bianconeri che potrebbero portarsi con un successo a -1 dalla Champions League dopo il pari 0-0 del Como a Udine contro l’Udinese. Ieri il ko della Roma 5-2 contro l’Inter oggi la vittoria dell’Atalanta 0-3 a Lecce.

Ottolini su Vlahovic e Spalletti

Così Ottolini, ds della Juventus ai microfoni di DAZN sul futuro di Spalletti e Dusan Vlahovic: “Vlahovic? Al suo rientro dall’infortunio, ci siamo seduti a tavolino e abbiamo mostrato una disponibilità reciproca a valutare le possibilità e, per ora, non ci sono novità. Spalletti? La decisione è presa. Siamo felicissimi di continuare con il mister a prescindere dal verdetto del campionato“.

Le ufficiali di Juventus-Genoa

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Milik, Kostic, Openda, Miretti, Cabal. Allenatore: Spalletti.