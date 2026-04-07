Coppa d’Africa e non solo, missione in Senegal per Motsepe: vertice di alto livello tra CAF e FSF

Visita particolare in Senegal per Motsepe: il presidente della CAF atteso dal Capo di Stato e dal presidente della FSF.

Il Presidente della CAF, Patrice Motsepe, volerà mercoledì in Senegal per quello che si preannuncia come uno degli incontri diplomatici più delicati degli ultimi anni. La missione ufficiale prevede colloqui con il Capo di Stato Bassirou Diomaye Faye e il presidente della federazione locale (FSF), Abdoulaye Fall.

Caos Coppa d’Africa: visita in Senegal del presidente della CAF

Sebbene la nota ufficiale parli di “rafforzamento dei legami”, il viaggio avviene in un clima di aperta contestazione. Al centro del colloquio ci sarà quasi certamente il “caso AFCON 2025”: nonostante il Senegal abbia festeggiato sul campo la vittoria contro il Marocco lo scorso gennaio, una sentenza del Comitato d’Appello della CAF ha ribaltato il risultato (3-0 a tavolino favore dei Leoni dell’Atlanta) poiché i Leoni della Teranga hanno abbandonato il rettangolo di gioco a seguito di un calcio di rigore poi sbagliato da Brahim Diaz.

La federazione senegalese ha già impugnato la decisione davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, con il governo che a sua volta ha chiesto chiarezza sul verdetto poi cambiato dopo il successo per 1-0 maturato sul campo. La visita di Motsepe in Senegal appare anche come un tentativo estremo di mediazione politica per evitare una rottura definitiva con una delle nazioni guida del calcio africano.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est attendu à Dakar ce mercredi pour une visite à fort enjeu. Le patron du football africain doit s’entretenir avec le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye… pic.twitter.com/6dtUAYw5QN — 13football_com (@13footballC) April 6, 2026

L’annuncio di Faye

Il presidente della Nazionale Senegalese ha dichiarato in un videomessaggio: “Il Senegal è il paese della Teranga, e Teranga significa accoglienza. Diamo il benvenuto a tutti gli africani qui in Senegal. Il presidente Motsepe ha preso la decisione di venire in Senegal. Sarà accolto. Siamo tutti africani e questo è anche il suo paese”, si legge su Elbotola.