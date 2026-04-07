Il calcio italiano è ancora scosso dopo la mancata qualificazione della Nazionale di Gattuso alla Coppa del Mondo 2026. L’ex presidente della FIGC e attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete.

“Non mi pongo il problema di tornare, probabilmente avranno fatto il mio nome solo scorrendo la lista in ordine alfabetico”. Così l’ex presidente della FIGC e attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ai microfoni di Sky Sport sulla possibilità di tornare alla guida della Federazione, incarico già ricoperto tra il 2007 e il 2014.

Abete: “Commissariamento FIGC? Non possibile”

Successivamente, Abete ha allargato il discorso alla situazione generale del calcio italiano: “Serve una riflessione strategica sul calcio in Italia a trecentosessanta gradi: non è solo questione dei risultati della nazionale. Ad ogni livello c’è un problema generale. La criticità si nota anche nel cammino in Champions League, con la sola Atalanta arrivata agli ottavi”. A suo avviso, la priorità deve essere chiara: “Focalizzarci sui contenuti piuttosto che sui personaggi”.

“Si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competività venuto meno”, ha ribadito Abete, escludendo però scenari straordinari per la Federazione: “Circostanza non prevista e non possibile tecnicamente. Può avvenire solo in caso di gestione amministrativa impropria, non per questioni sportive”.

Abete su Conte: “Di primissimo livello”

Abete poi ha parlato della possibile scelta di Antonio Conte come commissario tecnico degli Azzurri, che proprio ieri ha dichiarato: “Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione”. Interpellato sull’argomento, Abete ha risposto: “E’ un allenatore di primissimo livello, ma non devo dirlo io”.