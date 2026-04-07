Juve-Genoa, il segreto dietro il rigore parato da Di Gregorio: la corsa di Pinsoglio e il foglietto della svolta

Pinsoglio, prima del rigore parato da Di Gregorio a Martin, ha consegnato un biglietto all’estremo difensore della Juve nel secondo tempo della sfida dello Stadium.

Dopo oltre un mese di assenza forzata, il ritorno di Di Gregorio tra i pali della Juventus non è stato un semplice rientro, ma una vera e propria giornata da incorniciare. Subentrato all’intervallo nella sfida contro il Genoa, il portiere ha impiegato pochissimi minuti per riprendersi la scena, portando nel reparto difensivo una sicurezza che sembrava smarrita. La sua non è stata solo una prova di riflessi, ma di leadership silenziosa, culminata in un episodio che resterà tra le immagini simbolo della stagione.

Juve-Genoa: il fattore Pinsoglio e il segreto del rigore parato da Di Gregorio

Il momento di massima tensione è arrivato a quindici minuti dalla fine del match quando l’arbitro Massa ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di Daniele De Rossi dopo un check al VAR. Mentre lo stadio tratteneva il fiato, dalla panchina bianconera è scattato Pinsoglio. Il terzo portiere, anima dello spogliatoio, ha corso diversi metri per consegnare a Di Gregorio un piccolo “pizzino” tattico preparato meticolosamente dallo staff tecnico dei portieri. Sul foglio, mostrato successivamente dalle immagini di DAZN, compariva una lista di nomi: Frendrup, Vitinha, Ekuban e, infine, proprio Aaron Martin. Accanto a quest’ultimo, una sola parola: “aperto”. Questo suggerimento indicava la tendenza del giocatore a calciare verso l’esterno rispetto al suo piede naturale.

Carlo Pinsoglio memberikan catatan kepada Michele Di Gregorio untuk membantunya menyelamatkan tendangan penalti melawan Genoa. I love this club. Tapi bentar, itu Pinsoglio kok bisa cepet gitu ngasih bocoran ya? pic.twitter.com/jqSjojnPHd — Juventini Indonesia (@JCIndonesia) April 7, 2026

Una parata che vale un futuro?

Di Gregorio ha seguito l’istinto e l’indicazione del foglietto, tuffandosi con tempismo perfetto e neutralizzando la conclusione dello svedese. L’abbraccio dei compagni ha sottolineato l’importanza della parata, che va ben oltre il risultato e la classifica. Con l’infortunio occorso a Perin, la risposta dell’“Uomo DiGre” è un atto volto a mettere a tacere le critiche delle ultime settimane. La lucidità mostrata sotto pressione rappresenta un segnale inequivocabile anche per il tecnico Spalletti con l’ex Monza che potrebbe riprendersi la titolarità per il rush finale della stagione con la Juventus impegnata a ottenere un posto tra le prime quattro.