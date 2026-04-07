Juve, infortuni Vlahovic e Perin: esito esami e tempi di recupero

Juventus-Genoa oltre alla vittoria ha regalato due brutte notizie per Luciano Spalletti con gli infortuni occorsi a Dusan Vlahovic e Mattia Perin.
Il secondo tempo dello sfida dello Stadium si è aperto con un problema fisico che ha portato la Juventus a operare un cambio all’intervallo. Perin ha alzato bandiera bianca per un lieve fastidio al polpaccio, con Di Gregorio che è entrato al suo posto. Intorno all’ora di gioco doveva entrare l’attaccante serbo al posto di Jonathan David: dopo qualche minuto, il numero 9 ha accusato un leggero fastidio muscolare che ha portato lo staff tecnico a cambiare i piani. Vlahovic è corso negli spogliatoi ponendosi una borsa del ghiaccio sulla parte dolorante.
Il comunicato della Juventus sugli infortuni di Vlahovic e Perin
Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.
Anche Mattina Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.
Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione.
#Juventus: #Perin e #Vlahovic sono al JMedical, controlli per i problemi muscolari accusati durante #JuveGenoa.
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— Ale Cibien (@_cibi99_) April 7, 2026
I tempi di recupero
Per l’attaccante serbo lo stop sarà presumibilmente di tre settimane, mentre per il portiere si proseguirà con cautela monitorando il quadro clinico quotidianamente con il numero 1 attualmente in dubbio per la sfida di sabato sera contro l’Atalanta alla New Balance Arena.