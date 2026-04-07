Juve, infortuni Vlahovic e Perin: esito esami e tempi di recupero

Juventus-Genoa oltre alla vittoria ha regalato due brutte notizie per Luciano Spalletti con gli infortuni occorsi a Dusan Vlahovic e Mattia Perin.

Il secondo tempo dello sfida dello Stadium si è aperto con un problema fisico che ha portato la Juventus a operare un cambio all’intervallo. Perin ha alzato bandiera bianca per un lieve fastidio al polpaccio, con Di Gregorio che è entrato al suo posto. Intorno all’ora di gioco doveva entrare l’attaccante serbo al posto di Jonathan David: dopo qualche minuto, il numero 9 ha accusato un leggero fastidio muscolare che ha portato lo staff tecnico a cambiare i piani. Vlahovic è corso negli spogliatoi ponendosi una borsa del ghiaccio sulla parte dolorante.

Il comunicato della Juventus sugli infortuni di Vlahovic e Perin

Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.

Anche Mattina Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.