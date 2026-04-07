Lutto nel calcio, è morto Mircea Lucescu

E’ morto questa sera poco dopo le 20 Mircea Lucescu. Aveva 80 anni. Fatale un infarto dal quale non si era più ripreso nonostante i ripetuti tentativi dei medici. Era ricoverato da una settimana.

E’ morto a 80 anni uno dei più grandi allenatori della storia del calcio europeo, Mircea Lucescu. L’allenatore aveva recentemente lasciato il ruolo di CT della Romania dopo aver provato a centrare la qualificazione al Mondiale poi mancata. Le precarie condizioni di salute l’avevano poi costretto all’addio. Secondo quanto comunicato dall’ospedale di Bucarest, il decesso è avvenuto pochi minuti fa. La salute di Lucescu si era pesantemente aggravata nei giorni scorsi dopo un secondo infarto. In un primo momento i medici erano riusciti a stabilizzarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al coma indotto e alla morte avvenuta pochi minuti fa. In ospedale con lui, i familiari tra cui il figlio Razvan.

Romania, è morto Mircea Lucescu

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu. L’ex CT della Romani, ed ex allenatore anche di Inter, Pisa e Brescia, è scomparso all’età di 80 anni. L’allenatore aveva recentemente lasciato il ruolo di CT della Romania dopo aver provato a centrare la qualificazione al Mondiale poi mancata. Le precarie condizioni di salute l’avevano poi costretto all’addio. Secondo quanto comunicato dall’ospedale di Bucarest, il decesso è avvenuto pochi minuti fa. La salute di Lucescu si era pesantemente aggravata nei giorni scorsi dopo un secondo infarto. In un primo momento i medici erano riusciti a stabilizzarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al coma indotto e alla morte avvenuta pochi minuti fa. In ospedale con lui, i familiari tra cui il figlio Razvan.

Il comunicato

Così la Romania sul proprio profilo Instagram: “Si è spento un uomo che è stato molto più di un allenatore, colui che ci ha insegnato che il calcio non è solo uno sport, ma un modo di vivere con dignità. Mircea Lucescu è stato un modello per decine di generazioni, un uomo che ha amato il calcio più di se stesso. Ci rimangono i ricordi, le lezioni di vita e l’inconfondibile eleganza con cui calpestava ogni stadio del mondo. Siamo convinti di una cosa sola: se là dove vi trovate ora c’è un campo da calcio, sicuramente lo troverete. Grazie di tutto, signor Lucescu! Riposi in pace!”

Il cordoglio dell’Inter

Ecco il post del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano e tutto il mondo nerazzurro si uniscono con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, abbracciando con affetto i suoi familiari. Nato a Bucarest il 29 luglio 1945, Lucescu è stato uno dei tecnici più autorevoli e rispettati del panorama calcistico internazionale, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia allenato grazie alla sua visione, al carisma e a una straordinaria cultura del gioco.

Arrivato sulla panchina dell’Inter nel dicembre del 1998, ha guidato la squadra in una stagione europea di rilievo, conducendo i nerazzurri oltre la fase a gironi della UEFA Champions League fino ai quarti di finale, dove il cammino si interruppe contro il Manchester United, poi vincitore di quell’edizione del torneo. In totale, Lucescu ha collezionato 22 panchine alla guida dell’Inter. La sua esperienza in nerazzurro rappresenta una tappa significativa di una carriera lunghissima e costellata di successi: sono 37 i trofei conquistati da allenatore, un palmarès che lo colloca tra i tecnici più titolati nella storia del calcio mondiale. Allenatore di grande spessore umano e professionale, Mircea Lucescu ha incarnato valori di competenza, eleganza e passione, lasciando un’eredità importante nel mondo del calcio“.