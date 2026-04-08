Indagine per frode fiscale: coinvolti noti calciatori del calcio spagnolo per contrabbando di orologi di lusso.

La magistratura di Andorra ha aperto un fascicolo su un presunto sistema di acquisto di orologi di lusso che vedrebbe coinvolti diversi protagonisti del calcio spagnolo. L’inchiesta, rivelata originariamente da El Mundo, punta i riflettori sulla società andorrana Best In Asociados, sospettata di aver agevolato attività illecite per permettere ai propri clienti di evadere il fisco, come spiegato da Diario Sport.

Orologi di contrabbando: nel mirino calciatori spagnoli

Tra le figure finite nel mirino degli inquirenti spiccano nomi di primo piano del panorama calcistico internazionale: Dani Carvajal, capitano del Real Madrid; César Azpilicueta, esperto difensore dell’Atletico Madrid (ex Siviglia); Santi Cazorla, ex bandiera della nazionale, attualmente all’Oviedo e David Silva, ex stella di Manchester City e Real Sociedad.

Secondo l’accusa, l’acquisto di cronografi di altissima gamma (tra cui marchi prestigiosi come Rolex e Patek Philippe) tramite la società Best In Asociados avveniva aggirando il pagamento dell’IVA. Questo permetteva ai calciatori di ottenere pezzi dal valore di decine di migliaia di euro con uno sconto massiccio, derivante proprio dalla mancata erogazione delle imposte dovute. In parole povere: evasione fiscale.

🔴 ÚLTIMA HORA | Investigan a Carvajal, Azpilicueta, Cazorla, Silva, Giovani Lo Celso, Partey y Juan Bernat por la compra de relojes de lujo de contrabando ‼️Andorra ya está investigando la venta de estos relojes a los futbolistas pic.twitter.com/FNs8usfBcl — Diario SPORT (@sport) April 8, 2026

Al centro dello scandalo c’è Diego G. C., titolare della società coinvolta, già accusato di contrabbando e riciclaggio di denaro. Il magistrato andorrano Joan Carles Moynat ha richiesto la collaborazione delle autorità spagnole per procedere agli interrogatori degli atleti coinvolti. In questi giorni, la Guardia Civil si sta attivando per raccogliere informazioni e deposizioni, al fine di chiarire la loro posizione e determinare l’entità delle irregolarità commesse.