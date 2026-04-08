Real Betis, clamoroso: esplode il caso Deossa. C’entra la figlia di Joaquin: la ricostruzione

In casa Real Betis è esploso il cosiddetto “caso Deossa”. Ma cos’è successo esattamente? Ecco la clamorosa vicenda che arriva dalla Spagna.

Al centro della vicenda c’è Nelson Deossa, centrocampista colombiano arrivato al club andaluso nell’estate 2025. Il giocatore, che inizialmente aveva trovato spazio nelle rotazioni della squadra, è improvvisamente sparito dalle convocazioni, accumulando diverse partite consecutive senza scendere in campo. Questo calo di impiego ha alimentato sospetti e indiscrezioni, poi amplificate dai media spagnoli.

Real Betis, cos’è successo con Deossa

Secondo quanto riportato da diverse testate spagnole come 20minutos, alla base della situazione ci sarebbe una presunta relazione tra Deossa e Daniela Sánchez, figlia dell’ex bandiera del club Joaquín. La giovane è una figura nota sui social media, con una forte presenza pubblica e partecipazioni televisive, elemento che ha contribuito a dare grande visibilità alla vicenda.

Il punto più delicato riguarda proprio il ruolo di Joaquín all’interno del Betis: l’ex calciatore è oggi dirigente e figura simbolo della società. Questo ha reso la presunta relazione particolarmente sensibile, trasformando una questione privata in un potenziale problema interno al club. Le voci parlano di malumori nello spogliatoio e di una possibile decisione tecnica influenzata anche da fattori extracalcistici.

La ricostruzione

Alcune fonti hanno addirittura parlato di una sospensione del giocatore legata a questa situazione, anche se i dettagli ufficiali restano poco chiari e non completamente confermati. In assenza di comunicazioni ufficiali dettagliate da parte del club, il caso rimane avvolto da una certa ambiguità, alimentata da indiscrezioni e ricostruzioni giornalistiche. La vicenda ha avuto un impatto evidente: Deossa è passato da possibile risorsa a elemento marginale della rosa.