Vlahovic ancora ko: ecco quali partite salterà l’attaccante della Juve

Non c’è pace per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus si è nuovamente infortunato e sarà costretto ancora ai box. Ecco quante partite dovrebbe saltare.
Sembra una maledizione, in una delle stagioni più sfortunate della sua carriera. Non c’è pace per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus si è nuovamente infortunato e sarà costretto ancora ai box. Un guaio per Luciano Spalletti che sperava finalmente di poterlo avere a disposizione per quest’ultimo, importantissimo rush finale di stagione.
Il comunicato della Juve
Questo il comunicato dei bianconeri a riguardo: “Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Anche Mattia Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione”.
Quante partite salterà Vlahovic
Ma quante partite dovrebbe saltare Dusan Vlahovic? Il bomber serbo dovrà fare i conti con un nuovo stop che lo terrà lontano dal campo per circa un mesetto. Vlahovic salterà certamente le gare contro Atalanta, Bologna e Milan. Potrebbe tornare per inizio maggio, provando a dare un aiuto per la corsa Champions League.
La classifica di Serie A
Ancora show in Serie A! Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica lo scontro diretto contro il Milan. Gli azzurri si portano così a -7 dall’Inter, che ha travolto la Roma. Ecco la classifica aggiornata del campionato.
Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica lo scontro diretto contro il Milan. Gli azzurri si portano così a -7 dall’Inter, che ieri ha travolto la Roma. Ecco la classifica aggiornata del campionato. Che lotta anche per la zona Champions e per la zona retrocessione: ecco la classifica aggiornata del campionato.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Inter 72
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18