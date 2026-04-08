Vlahovic ancora ko: ecco quali partite salterà l’attaccante della Juve

Non c’è pace per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus si è nuovamente infortunato e sarà costretto ancora ai box. Ecco quante partite dovrebbe saltare.

Sembra una maledizione, in una delle stagioni più sfortunate della sua carriera. Non c’è pace per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus si è nuovamente infortunato e sarà costretto ancora ai box. Un guaio per Luciano Spalletti che sperava finalmente di poterlo avere a disposizione per quest’ultimo, importantissimo rush finale di stagione.

Il comunicato della Juve

Questo il comunicato dei bianconeri a riguardo: “Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Anche Mattia Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione”.

Quante partite salterà Vlahovic

Ma quante partite dovrebbe saltare Dusan Vlahovic? Il bomber serbo dovrà fare i conti con un nuovo stop che lo terrà lontano dal campo per circa un mesetto. Vlahovic salterà certamente le gare contro Atalanta, Bologna e Milan. Potrebbe tornare per inizio maggio, provando a dare un aiuto per la corsa Champions League.

La classifica di Serie A

Ancora show in Serie A! Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica lo scontro diretto contro il Milan. Gli azzurri si portano così a -7 dall’Inter, che ha travolto la Roma. Ecco la classifica aggiornata del campionato.

Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica lo scontro diretto contro il Milan. Gli azzurri si portano così a -7 dall’Inter, che ieri ha travolto la Roma. Ecco la classifica aggiornata del campionato. Che lotta anche per la zona Champions e per la zona retrocessione: ecco la classifica aggiornata del campionato.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 72

2. Napoli 65

3. Milan 63

4. Como 58

5. Juventus 57

6. Roma 54

7. Atalanta 53

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 40

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18