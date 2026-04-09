Paratici: “Business Como? Siamo a Firenze, non scherziamo. Fagioli da Barcellona”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista dove ha parlato a 360 gradi della sua nuova avventura.

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato a 360 gradi della sua nuova avventura. Dai progetti a lungo termine fino al Viola Park, passando per il mercato: ecco un estratto delle dichiarazioni dell’ex dirigente di Juventus e Tottenham.

Paratici: “Ecco perché ho firmato un contratto lungo”

Così Paratici sulle ambizioni del club: “Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere dieci ragazzi cresciuti qui dentro (al Viola Park ndr) arrivare in prima squadra, e altri diventare comunque professionisti. Kean ancora in viola? Spero di sì, ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. Aggiungo il nome di Fagioli, un centrocampista da Barcellona che gioca in Italia”.

Paratici ha anche detto sul Como: “Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma, ehm, vogliamo mettere con Firenze? Fi-ren-ze! Non scherziamo”. Infine sul Viola Park: “S embra di essere al Real Madrid? È vero. E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo”.