Terremoto in Saudi Pro League: l’Al Ahli non ci sta e attacca l’arbitraggio

Il post-partita della 29ª giornata della Saudi Pro League si accende per una durissima presa di posizione ufficiale. Il pareggio per 1-1 tra Al-Ahli e Al-Fayha ha lasciato una scia di polemiche feroci, sfociate in un comunicato stampa senza precedenti.

L’Al-Ahli sentitosi gravemente penalizzato da decisioni ritenute arbitrarie e incoerenti, ha alzato la voce per tutelare la propria posizione in classifica e l’integrità del torneo. Le parole del club saudita non lasciano spazio a interpretazioni: la dirigenza è convinta che l’1-1 finale sia il frutto di una direzione di gara inadeguata, che avrebbe compromesso non solo la singola partita ma l’intero cammino verso il vertice della classifica.

Al-Ahli vs Al-Fayha: comunicato ufficiale, arbitraggio nel mirino

“La società Al Ahli Club esprime la sua profonda insoddisfazione per gli errori arbitrali che hanno condizionato la partita odierna della prima squadra di calcio contro l’Al Fayha, valida per la 29ª giornata della Saudi Pro League. Le decisioni arbitrali hanno avuto un impatto diretto sull’andamento della partita e sul suo risultato finale, influenzando di conseguenza la posizione della squadra nella corsa al titolo.

Tali errori sollevano legittime preoccupazioni in merito al processo di selezione degli arbitri e ai criteri applicati, soprattutto considerando l’alto livello tecnico e competitivo della Saudi Pro League. La squadra ha subito decisioni arbitrali ingiuste, una situazione inaccettabile che non favorisce lo sviluppo della competizione né tutela il principio di correttezza agonistica, che deve essere alla base di qualsiasi torneo di successo. L’Al Ahli Club Company chiede di poter accedere alle registrazioni e alle comunicazioni tra gli arbitri e il Video Assistant Referee (VAR), nonché alle loro interazioni con i giocatori della squadra durante la partita. Richiede inoltre chiarimenti per tutti gli episodi arbitrali in cui le decisioni non sono state prese correttamente.

🚨💣 𝐏𝐔𝐑𝐄 𝐑𝐎𝐁𝐁𝐄𝐑𝐘 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐀𝐔𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐎 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄! Al Ahli have dropped explosive video footage openly calling it a straight-up fix — their stars Ivan Toney and Galeno are furious and accusing the league of trying to gift the SPL title to one player at all… pic.twitter.com/hnI78tmmXh — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 9, 2026

In conclusione, Al Ahli Club Company ribadisce la propria fiducia nell’impegno delle autorità competenti a salvaguardare l’integrità della competizione e ad adottare le necessarie misure concrete che rispecchiano l’alto livello raggiunto dalla Saudi Pro League”.

Arbitro e Var nel mirino

Questa mossa mette pressione alla federazione e agli organi arbitrali, chiedendo un intervento concreto che garantisca la giustizia sportiva in un campionato che aspira a diventare uno dei più importanti al mondo. Resta da vedere se le autorità accoglieranno la richiesta di rendere pubblici i dialoghi del VAR, segnando un potenziale punto di svolta nella gestione delle controversie nel calcio saudita.