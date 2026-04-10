Gasperini: “Parole di Ranieri? Rispondo così! Malen centravanti? Ci credevo”

Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la vittoria della Roma, che ha battuto 3-0 il Pisa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A agganciando momentaneamente la Juve al quinto posto in classifica.

Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la vittoria della Roma, che ha battuto 3-0 il Pisa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A agganciando momentaneamente la Juve al quinto posto in classifica.

Gasperini: “Parole di Ranieri? Ecco cosa penso”

Queste le parole di Gasperini a Sky Sport: “È una bella vittoria, il secondo tempo di Milano aveva lasciato amarezza. E ora tiferemo Atalanta e Inter. Le parole di Ranieri? L’Atalanta la lascerei stare perché l’Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario con i giovani e i meno giovani. E ha fatto risultati da subito perché era molto competitiva. Ma non c’è mai stato uno screzio con Ranieri e sicuramente parleremo la prossima settimana. Sono molto contento per la vittoria”.

Su Malen: “Credevo molto in Malen centravanti: è stata una motivazione forte per convincerlo a venire. Io ero stra-convinto che fosse quello il ruolo e anche lui voleva giocarci. Il merito però è suo: è un giocatore forte. Io cerco solo di tirargli fuori il meglio…”

Infine: “Ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere l’obiettivo Champions, anche perché è chiaro che dal punto di vista economico dia un vantaggio alla società”.

Sulle parole di Ranieri relative alla crescita dei giovani: “Io sono molto soddisfatto e molto felice dell’impatto avuto con la squadra e con i giocatori. Alla fine hanno giocato tutti, tutti stanno facendo un bellissimo percorso. L’impatto con la squadra è stato veramente notevole e importante”

“Se mi aspettavo le parole di Ranieri? Non so, mancano 6 giornate alla fine quindi ci sono delle priorità, posso dire che non bisogna fare molto riferimento all’Atalanta, l’Atalanta non era composta solo da giovani ma aveva giocatori forti. Quando riesci a fare delle squadre importanti viene tutto di conseguenza, questa è sempre stata la mia idea”.

Roma-Pisa 3-0, la cronaca del match

La Roma batte 3-0 il Pisa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Juve al quinto posto in classifica.

La Roma batte 3-0 il Pisa nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Juve al quinto posto in classifica. Bella prestazione da parte della formazione di Gian Piero Gasperini che, contro il fanalino di coda del campionato, si impone dall’inizio alla fine e porta a casa tre punti importanti.

Roma-Pisa, decisivo Malen

Il protagonista di giornata è Donyell Malen. L’attaccante giallorosso la sblocca subito al 3′: Ndicka lancia in profondità l’attaccante olandese, che si invola verso la porta e batte Semper. I giallorossi continuano a premere dopo il vantaggio e al 43′ raddoppiano ancora con l’attaccante: doppio rimpallo con Calabresi e Rensch, la palla finisce a Malen che ne approfitta e con un comodo tap-in sotto porta batte ancora Semper. Nel secondo tempo i padroni di casa amministrano il vantaggio senza patemi, e al 52′ ancora Malen cala il tris con un tocco morbido a battere ancora Semper. I giallorossi vincono 3-0 e si portano a pari punti con la Juve.

Roma, le parole di Ranieri nel prepartita

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha risposto alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha risposto alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini. Queste le sue dichiarazioni a DAZN prima della sfida contro il Pisa: “Il bilancio lo farò alla fine. Quando sei un allenatore vedi la preparazione fisica, fai i cambi… da advisor stai al tuo posto e quando vieni interpellato dalla società dici la tua. Io sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini”.

Ranieri: “Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti”

Ancora Ranieri: ”Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. La società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta: partire con i giovani e piano piano portarli su grandi palcoscenici. Ho smesso di allenare per questo, se dobbiamo perdere un anno di costruzione lo faccio volentieri. Noi ci aspettavamo proprio questo: abbiamo preso dei giovani, io e Gasperini abbiamo scelto i giocatori. Non c’è stato un giocatore che è venuto senza la sua approvazione. Se mi piacerà continuare in questo ruolo continuerò, altrimenti no. Non sto a fare il garante di nessuno, io amo la Roma. Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor”.

Ancora Ranieri: le sue parole