Napoli, Conte agli autografi. Un tifoso: “Lo scudetto ce lo devono strappare” – VIDEO

Antonio Conte si è dedicato ai tifosi del Napoli all’esterno di Castel Volturno, l’allenatore azzurro ha scattato foto e chiacchiarato con i supporter. Ecco le immagini raccolte dal nostro Vincenzo Credendino.

L’entusiasmo in casa Napoli è alle stelle dopo la vittoria contro il Milan e il sorpasso in classifica. Gli azzurri sono ora a -7 dall’Inter a 7 giornate dalla fine. Questo turno vedrà il Napoli affrontare l’ostica trasferta di Parma e l’Inter, priva di Lautaro Martinez, nuovamente ko, essere ospite del Como. Una giornata sulla carta favorevole ai ragazzi di Antonio Conte che sperano di accorciare ulteriormente dopo i 7 punti recuperati nelle ultime 5 grazie ai flop nerazzurri con Milan, Atalanta e Fiorentina. L’allenatore del Napoli si è dedicato ai tifosi nel pomeriggio di oggi.

Napoli, Conte con i tifosi

Antonio Conte si è dedicato ai tifosi nel pomeriggio di oggi, in vista della gara contro il Parma alle 15.00 di domenica 12 aprile. Il tecnico ha scambiato 2 chiacchiere con i supporters azzurri ai quali ha regalato anche foto ed autografi. A colloquio con un piccolo tifoso azzurro, Conte gli ha risposto bravo dopo che il ragazzino aveva detto: “Mister, se vogliono lo scudetto devono strapparcelo dal petto“. Un messaggio chiaro di come l’allenatore del Napoli sia entrato nel cuore di tutti i tifosi e nella loro testa trasferendo il messaggio sempre comunicato non solo alla squadra ma anche ai supporter.

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La lotta scudetto

La lotta scudetto è riaperta! L’Inter ha battuto la Roma e il Napoli ha sconfitto il Milan: ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto. Adesso i partenopei sono a -7 dai nerazzurri, con il Diavolo scivolato a -9. Ma chi ha il cammino più complicato fino all’ultimo rush? Ecco i calendari a confronto delle tre pretendenti per lo scudetto.

Calendario Napoli

vs Parma (in trasferta)

vs Lazio (in casa)

vs Cremonese (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Bologna (in casa)

vs Pisa (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

Calendario Inter

vs Como (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

vs Torino (in trasferta)

vs Parma (in casa)

vs Lazio (in trasferta)

vs Verona (in casa)

vs Bologna (in trasferta)