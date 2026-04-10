Inter, Lautaro Martinez ancora ko: le condizioni del bomber nerazzurro

Neanche il tempo di esultare per il 5-2 contro la Roma e il nuovo allungo in classifica che l’Inter deve fare a meno nuovamente di Lautaro Martinez. Infortunio al soleo per il capitano nerazzurro.

Nuovo infortunio per Lautaro Martinez, il Toro ha saltato 5 gare consecutive in Serie A, il ritorno con il Bodo e l’andata con il Como in Coppa Italia. 7 partite che l’avevano visto tornare contro la Roma nell’ultimo turno. Subito doppietta decisiva nel 5-2 ai giallorossi. Ora però il capitano dell’Inter ha accusato un nuovo infortunio. Un risentimento muscolare al soleo per il quale Lautaro Martinez salterà certamente la gara contro il Como e potrebbe perdere anche altre partite, su tutte la sfida con il Cagliari del 17 aprile ed è a rischio anche per il ritorno del 21 aprile in Coppa Italia contro il Como.

Inter, Lautaro ancora ko

L’Inter perde ancora una volta Lautaro Martinez. Così il club nerazzurro sul proprio sito: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni“.

Dopo aver saltato le gare con Lecce, Genoa, Milan, Atalanta e Fiorentina, in Serie A, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Oltre all’andata con il Como in Coppa Italia, pareggio 0-0 e il ko con il Bodo al ritorno in Champions League 1-2. Ora Lautaro Martinez salterà certamente la gara di questa domenica 12/04 contro il Como al Sinigaglia. Molto probabile l’assenza anche nell’anticipo della 33^esima, venerdì 17, Inter-Cagliari e nel ritorno in Coppa Italia, sempre a San Siro, il 21 aprile con il Como. Rientro probabile a meno di sorprese nella 34^ contro il Torino in trasferta.

Inter, senza Lautaro 8 punti su 15

Lautaro Martinez, ha saltato soltanto 5 gare in questo campionato, quelle perse dopo l’infortunio contro il Bodo Glimt in Champions League. Assenze pesantissime che hanno influito sulla corsa scudetto dei nerazzurri. Sono infatti arrivate due vittorie contro Lecce e Genoa ma anche 3 stop con Milan, Atalanta e Fiorentina con i ragazzi di Chivu che hanno visto Napoli e Milan ridurre il gap in vetta. A Lecce erano bastati Mkhitaryan e Akanji a vincere contro il Genoa Dimarco e Calhanoglu ma appena si è alzato il livello l’assenza del Toro ha fatto la differenza. Nel derby ha vinto il Milan 1-0. Gol di Estupinan. Con Atalanta e Fiorentina sono arrivati due 1-1. Per l’Inter sempre gol di Pio Esposito. Atalanta e Fiorentina che hanno pareggiato con Krstovic e Ndour.