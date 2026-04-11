Masters 1000 di Montecarlo: prima finale per Sinner, travolto Zverev con un netto 6-1 6-4

Non si smentisce mai: Jannik Sinner vola in finale a Montecarlo, di fronte uno tra Alcaraz e Vacherot per l’atto conclusivo della manifestazione.

Jannik Sinner travolge Alexander Zverev per l’ottava volta di fila, staccando per la prima volta il pass per l’ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo. Monologo dell’azzurro, capace di imporsi con un perentorio 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco, per la precisione 83 minuti. La supremazia del numero due del ranking mondiale è apparsa quasi senza precedenti. Con questa vittoria, l’altoatesino eguaglia mostri sacri del calibro di Federer, Nadal e Djokovic, centrando la finale nei primi tre appuntamenti “Mille” dell’anno.

Zverev surclassato da Sinner: dominio tecnico a Montecarlo

“Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando delle risposte. Ogni giorno e ogni partita è diversa, oggi mi sono sentito molto solido fin dall’inizio. Quando sei in vantaggio cambia subito l’inerzia, ora vediamo cosa accadrà in finale”. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale contro Alexander Zverev che gli vale la prima finale nel torneo Atp di Montecarlo. “Alcaraz? Avere una partita contro di lui prima del Roland Garros sarebbe un grande test, ma io non ho nulla da perdere”.

Sinner si è dimostrato spietato: ha azzannato il match e ha sigillato la contesa nel decimo gioco del secondo set, confermando una metamorfosi tennistica ormai totale. Stagione straordinaria per Sinner, che con 21 vittorie consecutive nei Masters 1000 punta alla vetta del mondo. L’altoatesino ha centrato la finale in 8 dei 9 tornei più prestigiosi del circuito e, per la prima volta dopo 11 anni, ha raggiunto l’ultimo atto nei primi tre Masters 1000 dell’anno.