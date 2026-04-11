Milan-Udinese, le probabili formazioni: la scelta su Leao e i dubbi di Allegri sull’attacco

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica lo scontro diretto contro il Milan, giocato al Maradona: la sfida è decisa da una rete di Matteo Politano nella ripresa. Gli azzurri si portano così a -7 dall’Inter, che ieri ha travolto la Roma.

Lo scontro diretto – che sia per il secondo posto o per dare fastidio all’Inter, decidete voi – fra Napoli e Milan se lo aggiudica la squadra di Antonio Conte. Allo stadio Maradona la decide una rete di Matteo Politano nella ripresa: 1-0 il risultato finale. Con questo successo i partenopei si portano a -7 dall’Inter capolista, che ieri ha travolto 5-2 la Roma spegnendo un po’ l’entusiasmo delle inseguitrici che speravano di rosicchiare altri punti.

Napoli-Milan, primo tempo

Nonostante la vittoria dell’Inter contro la Roma avesse fatto calare gli entusiasmi delle inseguitrici, la sfida tra Napoli e Milan aveva un peso importante per il finale di stagione delle due squadre. Al fischio d’inizio allo stadio Maradona si registrano assenze pesanti: Lukaku non è disponibile dopo il caos in Nazionale, così come Hojlund fermato da un virus intestinale dell’ultimo minuto. Nel Milan, invece, Leao e Pulisic iniziano dalla panchina in favore di Fullkrug e Nkunku.

Il Napoli si affida a Giovane come riferimento offensivo, supportato da McTominay e De Bruyne. Tra i rossoneri, Rabiot si distingue nei primi minuti per dinamismo e presenza in mezzo al campo. Al 12’, Modric accende la gara con una giocata brillante sulla destra, superando più avversari e guadagnando una punizione che costa l’ammonizione a Buongiorno.

Sugli sviluppi del calcio piazzato, Pavlovic anticipa Milinkovic-Savic ma non trova la porta. Il Napoli risponde con Spinazzola, che prova un tiro dalla distanza sfiorando il bersaglio. Fofana cresce col passare dei minuti e serve Nkunku, il cui tentativo termina fuori.

Napoli-Milan, secondo tempo

Nella ripresa il ritmo aumenta: un attaccante brasiliano sfiora il gol in contropiede, fermato da un grande intervento di Maignan. La svolta arriva con Politano, che entra e segna al volo su un pallone spizzato da Pavlovic di testa. Il Milan tenta la reazione con nuovi innesti offensivi, ma spreca le ultime occasioni. Il Napoli resiste e conquista una vittoria preziosa che vale il secondo posto in classifica.