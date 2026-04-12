ATP Masters 1000, Sinner stende Alcaraz a Montecarlo e torna sulla vetta del mondo

Jannik Sinner vince la coppa a Montecarlo battendo Carlos Alcaraz, portandosi al primo posto nel mondo. Ottavo titolo 1000 per Sinner.

ATP Masters 1000, Jannik Sinner vince la coppa a Montecarlo battendo Carlos Alcaraz 7-6 6-3, in 2 ore e 15 minuti di gioco. Sinner torna così al comando della classifica Atp scavalcando proprio l’eterno rivale. È il primo grande titolo in carriera conquistato sulla terra rossa per Sinner. “Oggi è stato un livello molto alto da parte di entrambi” – ha detto a fine match Sinner – “ritornare numero uno è importante, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto un torneo importante su questa superficie”.

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