Inter, Chivu si nasconde: “Scudetto vicino? Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions League”

L’Inter rimonta il Como in una gara ricca di colpi di scena e allunga sul Napoli. Le parole di Chivu raccontano carattere, lavoro sui dettagli e maturità di una squadra che intravede lo scudetto ma mantiene alta la concentrazione.

L’Inter firma una rimonta spettacolare sul campo del Como e lancia un segnale pesantissimo alla corsa tricolore. Il successo in trasferta vale il +9 sul Napoli, un margine che profuma di allungo decisivo anche se in casa nerazzurra nessuno vuole ancora stappare lo spumante.

A fine partita, ai microfoni di DAZN, Cristian Chivu ha analizzato una gara complicata e piena di ribaltamenti: “Contro il Como non era semplice e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere: facevamo fatica a trovare le vie d’uscita, eravamo molli in fase difensiva“. Il tecnico ha sottolineato quanto il gol segnato allo scadere del primo tempo abbia cambiato l’inerzia: “Il gol sul finale di primo tempo ci ha dato fiducia, poi abbiamo cambiato atteggiamento, tirando fuori un po’ di carattere e alzando i giri“.

La rimonta dell’Inter

La chiave della rimonta, però, non è stata soltanto mentale. Dietro la reazione c’è anche il lavoro settimanale sui dettagli, in particolare sulle palle inattive. “È una rimonta frutto del lavoro di tutto lo staff e della squadra. Stamattina abbiamo fatto un allenamento proprio sulle palle inattive, cercando di prepararle al meglio. Abbiamo dei grandi saltatori e sarebbe un peccato non sfruttarli non lavorando sui dettagli“, ha spiegato Chivu.

Più dei gol, è stata la reazione della squadra a convincere il tecnico: “È una vittoria di grande maturità, capire i momenti a sei giornate dalla fine è fondamentale. Nel primo tempo siamo stati sorpresi dalla loro intensità, ma abbiamo reagito da squadra di carattere, che ha voglia di reagire e lottare fino in fondo“.

Chivu nicchia sullo scudetto Inter

Il vantaggio in classifica sembra avvicinare lo scudetto, ma Chivu evita proclami e guarda già ai prossimi obiettivi: “Faccio come i miei colleghi che parlano della UEFA Champions League. Anche noi siamo contenti di starci avvicinando all’obiettivo Champions League“.

Infine, un elogio a Denzel Dumfries, protagonista del ribaltone: “Denzel ci è mancato, senza togliere nulla a Luis Henrique che è bravo a gestire la palla. Hanno caratteristiche diverse: con Dumfries abbiamo più profondità e più chance sulle palle inattive, grazie alla sua potenza fisica e alla capacità di inserimento in area“. Una rimonta che vale molto più di tre punti e che racconta un’Inter sempre più consapevole della propria forza.