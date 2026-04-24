Lazio, trauma alla caviglia per Gila: le ultime sulle sue condizioni

Aggiornamento sulle condizioni fisiche di Mario Gila, difensore della Lazio, che ha accusato problemi alla caviglia in Coppa Italia.

Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Sarri dopo l’eliminazione in Coppa Italia

Nel corso della conferenza stampa post-eliminazione dalla Coppa Italia, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, aveva parlato così: “Questa partita ho detto che non era importante nel tirare le somme nella valutazione finale e nell’andare a vedere di cosa abbiamo bisogno, poi è importante perché andiamo a giocare una finale. Quando uno però guarda quello che sta venendo fuori e cosa ci manca, mi devo basare su un percorso di mesi. Lotito l’ho visto un secondo negli spogliatoi e non ho avuto modo di parlarci, di programmi futuri non sappiamo niente”.

Questa squadra è quella con più carattere di tutte quelle che ha allenato?

“Sicuramente è tra le più grintose che io abbia mai allenato. Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l’anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l’Atalanta”.