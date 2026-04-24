Inter, Luis Henrique ko: infortunio e tempi di recupero

Emergenza infortuni per l’Inter: Luis Henrique si ferma per un problema muscolare e salterà le prossime due gare. In dubbio anche Lautaro, mentre Bastoni migliora ma resta da valutare in vista della rifinitura.

Brutte notizie in casa Inter: Luis Henrique dovrà fermarsi per infortunio dopo gli esami sostenuti questa mattina all’Istituto Humanitas. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra, con condizioni che verranno rivalutate nei prossimi giorni.

I tempi di recupero e situazione infortuni

Lo stop stimato è di circa due settimane. L’esterno brasiliano salterà quindi le prossime sfide di campionato contro Torino Parma, con l’obiettivo di rientrare per la trasferta dello Stadio Olimpico contro la Lazio.

L’assenza di Luis Henrique toglie un’opzione nei piani di Cristian Chivu, che dovrà preparare la sfida con i granata senza due pedine importanti. Anche Lautaro Martínez, infatti, ha lavorato ancora a parte e resta in dubbio per la prossima gara, lasciando l’attacco nerazzurro in emergenza.

Situazione diversa per Alessandro Bastoni: il difensore è in miglioramento ma non è ancora certo del rientro. Il verdetto definitivo arriverà soltanto dopo la rifinitura della vigilia. L’Inter incrocia le dita e spera di recuperare almeno parte degli indisponibili in vista di un calendario che entra nella fase decisiva della stagione.