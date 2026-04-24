Roma, Gasperini: “Ranieri? Non partecipo alla macchina del fango. Massara non c’è stato feeling”. Poi la gaffe sull’Atalanta

Tra tensioni interne, addio a Ranieri e il rapporto con Massara, Gasperini fa chiarezza sul momento della Roma: fiducia della società, lavoro di squadra e corsa Champions ancora aperta, con il futuro rimandato al termine della stagione.

Il momento della Roma resta delicato, ma Gian Piero Gasperini ha scelto la linea della chiarezza. Nelle sue parole emerge un messaggio netto: la società viene prima di tutto e l’obiettivo resta il campo.

Le dichiarazioni dell’allenatore arrivano alla vigilia di Bologna-Roma in una fase complessa per la stagione della Roma, tra risultati da inseguire e tensioni dirigenziali.

Fiducia del club e comunicato ufficiale

Il tecnico ha voluto sottolineare la solidità del rapporto con la società dopo la risoluzione con Claudio Ranieri: “Intanto evidenzia due cose: una la fiducia che non mi è mai mancata da parte della società, fin dal primo giorno ho sempre sentito sostegno. Due: la Roma è davanti a tutto”. Un messaggio che punta a rassicurare ambiente e tifosi, ribadendo come il club resti al centro di ogni scelta.

L’addio di Ranieri e le tensioni interne

Gasperini ha poi affrontato con cautela il tema più caldo: la rottura con Ranieri. “Dispiaciuto di non aver mai avuto la sensazione di vivere questa situazione molto dura, molto forte, mi ha sorpreso molto e mi è dispiaciuto. Io non ho fatto nulla. La mia situazione con Ranieri? Non l’ho creata io”. L’allenatore ha spiegato di voler restare concentrato sul lavoro a Trigoria: “Io cerco solo di fare calcio. In questa situazione sono stato tirato dentro”.

Alla domanda su come si sia arrivati a questo punto, la risposta è stata altrettanto netta: “Non lo so… non partecipo a questa macchina del fango che giornalmente è attivissima e gira a 10mila giri al giorno. Continuo a lavorare sulla squadra”.

Il rapporto con il direttore sportivo Massara

Uno dei passaggi più significativi riguarda il legame con il direttore sportivo Frederic Massara, dato in uscita. Gasperini ha ribadito l’importanza del lavoro di squadra: “Direttore sportivo e allenatore devono essere responsabili nel bene e nel male dei risultati della squadra. Dovrebbero viaggiare in coppia”.

Sul feeling personale, però, il tecnico è stato sincero: “È una bravissima persona ma sotto l’aspetto tecnico non so se abbiamo avuto il feeling giusto o un collante. Ma sempre nelle richieste riguardo alla squadra, mai relativamente al rapporto personale”.

Ha poi chiarito le sue priorità di mercato: “Ho solo richiesto dal primo giorno rinforzi davanti… ho insistito solo sugli attaccanti perché ho ritenuto che avremmo avuto una squadra più completa”.

Obiettivi e futuro

Sul finale di stagione l’obiettivo resta chiaro: “Se ci riesce fare filotto siamo ancora in tempo per la Champions”. Il riferimento è alla corsa verso la UEFA Champions League, anche se “il margine di errore diminuisce”. Sul futuro personale, invece, tutto rimandato: “Siamo impegnati fino al 24 maggio, ma poi ci dovremo pensare”.

La gaffe e lo sguardo al campo

C’è stato spazio anche per una gaffe sul doppio confronto europeo contro il Bologna in UEFA Europa League: “Io di quell’Atalanta, emmm… scusate, Roma, ho bei ricordi”, ha detto sorridendo, citando involontariamente la sua ex Atalanta. Una scivolata che non cancella il messaggio principale: “Questa squadra mi sta dando soddisfazioni”.