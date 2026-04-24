Yamal salta i Mondiali? L’annuncio di Flick sull’infortunio del classe 2007

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha fatto il punto della situazione in casa blaugrana verso la volata finale del campionato spagnolo.

Il Barcellona vuole mantenere la leadership e Flick commenta così la situazione attuale: “Mancano sei partite e vogliamo vincerle tutte. Siamo una squadra, se manca un giocatore dobbiamo dare ancora di più”. Sull’episodio che ha portato al problema fisico, Flick chiarisce: “Dopo il rigore ha sentito qualcosa, ma non sembrava grave. Essendo il primo infortunio muscolare, non è facile interpretare i segnali”.

Focus su Yamal

Hansi Flick ha anche parlato di Lamine Yamal, rispondendo così al momento del classe 2007 dopo l’infortunio: “È normale che sia giù, ma è maturo e intelligente. La pressione su di lui è enorme, ma sta facendo molto bene. Ora deve solo recuperare al meglio per tornare protagonista”.

L’infortunio di Yamal preoccupa lo staff del Barça e della nazionale spagnola? Flick parla così: “Non è facile, né per lui né per noi. Ora dobbiamo gestirlo. Imparerà dal suo primo infortunio muscolare e tornerà più forte. Sono convinto che sarà pronto per i Mondiali”.

“Dobbiamo analizzare tutto, capire cosa possiamo migliorare con lo staff. Gli infortuni sono la cosa peggiore, ma vanno affrontati”, ha detto Flick alla vigilia della sfida contro il Getafe. Un appuntamento importantissimo per confermare il primo posto e avvicinare il traguardo del titolo nazionale.