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Spagna in ansia, infortunio Lamine Yamal: Mondiali a rischio?

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Successo agrodolce per il Barcellona, che supera il Celta Vigo per 1-0 ma deve fare i conti con il pesante infortunio di Lamine Yamal.

È stato proprio il giovane fuoriclasse a firmare la rete decisiva, trasformando un calcio di rigore che però gli è costato caro. Al momento della conclusione dal dischetto, Yamal ha avvertito un dolore improvviso alla coscia sinistra. La dinamica del movimento ha subito allarmato il giocatore che, dopo essersi accasciato a terra, ha chiesto l’immediata sostituzione.

L’infortunio di Lamine Yamal tiene in ansia la Spagna (Screen X)

Infortunio Lamine Yamal: Mondiali a rischio?

Il clima di incertezza non riguarda solo il club blaugrana: anche la Nazionale spagnola segue l’evoluzione della situazione con estrema preoccupazione. Il timore principale è che il problema muscolare possa compromettere la partecipazione del talento ai prossimi Mondiali. Si attendono maggiori aggiornamenti clinici per valutare l’entità dello stop e i tempi di recupero del numero 10 della squadra allenata da Hansi Flick nonostante le prime indiscrezioni provenienti dalla Catalugna.

Dopo aver abbandonato il campo dolorante durante la prima frazione di gioco, sono arrivate le prime indiscrezioni sulle condizioni del giovane talento blaugrana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Lamine Yamal ha riportato una lesione al tendine del ginocchio. Le notizie per il Barcellona non sono rassicuranti: dalla Spagna suggeriscono che il calciatore non solo salterà il Clasico contro il Real Madrid, ma potrebbe essere costretto a rimanere ai box per tutto il resto della stagione. Attualmente Yamal dovrà osservare un periodo di riposo assoluto. La data del suo ritorno in campo sarà determinata esclusivamente dai progressi clinici mostrati nelle prossime settimane.

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