Clamoroso Alcaraz, salta Roma e Roland Garros: “Momento complicato”

Un fulmine a ciel sereno che riguarda il mondo del tennis: Carlos Alcaraz è costretto a saltare gli Internazionali d’Italia e Roland Garros a causa dei problemi al polso.

Carlos Alcaraz, numero due al mondo della classifica ATP, salterà due tornei importanti: gli Internazionali d’Italia e perfino Roland Garros, Grande Slam. Di seguito le parole dello spagnolo: “Dopo i risultati degli esami realizzati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è non partecipare a Roma e Roland Garros, valuteremo l’evoluzione per decidere quando tornare. E’ un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”.

Alcaraz costretto al doppio forfait

Attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, Carlos Alcaraz ha chiarito il motivo di questo doppio importante forfait: “A seguito dei risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la linea d’azione più prudente è quella di essere cauti e di non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione e decidiamo quando potremo tornare in campo”.

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“È un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”. Resta dunque da chiarire quale sarà il percorso di recupero dello spagnolo in vista degli altri appuntamenti chiave.