Allo stadio Olimpico Lazio e Udinese pareggiano 3-3, con ben 4 gol – due per parte – segnati dall’80’ in poi.
Il match tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico si è concluso con un incredibile pareggio per 3-3, con mille emozioni e ben 4 gol realizzati dall’80’ in poi. Una sfida che si è divisa in due fasi distinte: un primo tempo dominato dai friulani e una ripresa caratterizzata dalla reazione biancoceleste, prima di un finale totalmente fuori controllo fra due squadre che ormai non hanno più molto da chiedere al campionato e che si sono divertite.
Lazio-Udinese 3-3, la partita
L’Udinese è partita forte, sbloccando il risultato al diciannovesimo grazie a una potente conclusione di Ehizibue che ha trafitto Motta. Nella seconda frazione di gioco, la squadra di Sarri ha cambiato marcia, trovando il pareggio con Pellegrini e il momentaneo vantaggio con Pedro.
Tuttavia, le emozioni più forti sono arrivate nei minuti conclusivi. Gli ospiti hanno ribaltato nuovamente la situazione con una doppietta di Atta fra l’80’ ed il 93′, portandosi sul 3-2 in pieno recupero. Quando la sconfitta sembrava certa per i padroni di casa, Maldini ha siglato il definitivo pareggio al novantaseiesimo, chiudendo una gara folle che ha visto le due formazioni dividersi equamente i punti.
Udinese, Runjaic: “Da Sarri per una sigaretta”
L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Lazio scherzando così sulle emozioni vissute:
“Sono andato da Sarri dopo la partita per chiedere una sigaretta, avrei voluto fumarne una pure io dopo questa partita. È stata una bella gara. L’assenza di Davis chiaramente pesa perchè per noi è un calciatore importante e unico per caratteristiche, ma avevo a disposizione altri calciatori interessanti come Bayo, Buksa e Gueye. A quest’ultimo faccio i complimenti per la gara, non ha fallito la prova. Buksa non si è allenato molto e quindi ho fatto altre scelte”.