Allo stadio Olimpico Lazio e Udinese pareggiano 3-3, con ben 4 gol – due per parte – segnati dall’80’ in poi.

Il match tra Lazio e Udinese allo Stadio Olimpico si è concluso con un incredibile pareggio per 3-3, con mille emozioni e ben 4 gol realizzati dall’80’ in poi. Una sfida che si è divisa in due fasi distinte: un primo tempo dominato dai friulani e una ripresa caratterizzata dalla reazione biancoceleste, prima di un finale totalmente fuori controllo fra due squadre che ormai non hanno più molto da chiedere al campionato e che si sono divertite.

Lazio-Udinese 3-3, la partita