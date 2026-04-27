Italia ripescata ai Mondiali? Zampolli: “Più del 50% di possibilità”

Paolo Zampolli, rappresentante degli USA, torna a parlare della possibilità che l’Italia venga ripescata in vista della prossima Coppa del Mondo.

Paolo Zampolli, rappresentante degli Stati Uniti per le partnership globali, torna a parlare della possibilità che l’Italia venga ripescata in vista della prossima Coppa del Mondo. E apre ancora di più ad uno scenario che sembrava solo una diceria.

Italia ripescata al Mondiale: Zampolli apre

Così Paolo Zampolli a GR Parlamento ha parlato della possibilità che l’Italia venga ripescata per la prossima Coppa del Mondo:

“Che percentuale c’è? Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump”.

Italia ai Mondiali? Zampolli: “Possibile”

Poi Paolo Zampolli ha aggiunto: “Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano. Con Trump non ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono molto molto benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere”.