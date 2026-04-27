Martedì 28 aprile alle 21:00, il PSG campione in carica ospita il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League. Una sfida tra due corazzate europee che molti considerano una finale anticipata, ne parliamo con Planetwin365.news.

Il Paris Saint-Germain arriva all’appuntamento forte del titolo conquistato nella scorsa stagione e della terza semifinale consecutiva raggiunta in Champions, un traguardo mai centrato prima da un club francese. La squadra di Luis Enrique ha confermato tutta la propria solidità anche in questa edizione, guadagnandosi un’altra presenza tra le migliori quattro d’Europa.

PSG-Bayern Monaco, semifinale di lusso al Parco dei Principi

Dall’altra parte c’è un Bayern Monaco che si presenta a Parigi da fresco campione di Germania e ancora in piena corsa per arricchire ulteriormente la propria stagione. Per i bavaresi, inoltre, quella contro il PSG è anche una sfida che richiama l’ultimo trionfo europeo, arrivato nel 2020 proprio contro i francesi nella finale di Lisbona decisa dall’ex Kingsley Coman. Il momento dei tedeschi resta eccellente, come confermano la qualità offensiva della squadra e i numeri di un attacco capace di segnare con straordinaria continuità.

I precedenti: Bayern avanti, ma il PSG sogna un altro record

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il bilancio degli scontri diretti in Champions sorride ai bavaresi, avanti 9 vittorie a 6. Un dato che si inserisce in una tendenza recente molto chiara: il Bayern ha vinto tutti gli ultimi cinque confronti europei con il PSG, compreso il 2-1 conquistato a Parigi il 4 novembre nella fase campionato. Inoltre, i tedeschi hanno vinto 14 delle ultime 16 sfide europee contro club francesi.

Anche i numeri confermano il valore della sfida: Bayern e PSG hanno realizzato 38 gol a testa in questa Champions, anche se i francesi hanno disputato due partite in più. Sul piano disciplinare, invece, il dato sorride ai parigini, fermi a 9 cartellini contro i 27 dei bavaresi. Per la squadra di Luis Enrique, infine, questa semifinale potrebbe valere anche un traguardo storico: la centesima vittoria del club in Champions League.

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