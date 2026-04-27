UFFICIALE – Calciomercato 2026/2027, ecco le date di estate e inverno

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine, ma intanto sono state fissate le date per il calciomercato del prossimo anno.

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine, ma intanto sono state fissate le date per il calciomercato del prossimo anno.

Il campionato 2025/2026 sta volgendo al termine, con ancora quattro gare di Serie A da giocare e la finale di Coppa Italia fra Inter e Lazio da disputare. Intanto la FIGC ha diramato le date ufficiali di apertura e chiusura del mercato della stagione 2026/2027.

Il comunicato della FIGC: “Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all’1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall’1 luglio 2026 all’1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all’1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C”.

Calciomercato 2026/2027

Queste le regole per il tesseramento degli extracomunitari e per il tesseramento dei tesserati:

“Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall’1 luglio al 30 settembre 2026; dall’1 dicembre al 16 dicembre 2026”.