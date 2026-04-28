Peggio del 2006! Almeno allora avevamo una squadra mondiale, oggi Milan-Juve è la fotografia della tristezza!

Il calcio italiano sta vivendo una fase di profonda difficoltà, tra risultati altalenanti, problemi strutturali e un dibattito sempre più acceso sulla qualità del sistema nel suo complesso.

Una sensazione diffusa è quella di un movimento che fatica a ritrovare centralità nel panorama europeo: un movimento in decadenza tra presidenza della Federazione assente, fallimenti nazionali, fallimenti istituzionali e arbitrali.

Un sistema in difficoltà: tra club, Nazionale e gestione

Le criticità riguardano più livelli: dalla Nazionale italiana di calcio fino ai club di Serie A, passando per la gestione federale e il tema arbitrale. Una serie di elementi che, nel tempo, ha alimentato la percezione di un sistema poco stabile e spesso frammentato.

Rispetto al passato, il calcio italiano ha perso terreno in termini di competitività internazionale. Oggi la centralità è spesso spostata su bilanci, sostenibilità economica e gestione finanziaria, mentre il livello dello spettacolo e la capacità di competere stabilmente con i top club europei appaiono ridotti. In passato, invece, la Serie A era considerata il campionato più attrattivo al mondo, capace di attirare i migliori giocatori e di competere ad armi pari con le principali leghe europee. Oggi non è più così: all’estero ci guardano e non capiscono, e non solo perché non sanno l’italiano — quello si supera — non capiscono come sia stato possibile arrivare così in basso.

Il confronto con il passato e il tema 2006

Nel dibattito ricorre spesso il riferimento a Calciopoli, evento che ha segnato profondamente la storia del calcio italiano. Alcuni osservatori ritengono che quel periodo abbia rappresentato uno spartiacque, mentre altri sottolineano come la narrazione sia stata spesso oggetto di interpretazioni divergenti nel tempo.

Secondo diverse analisi successive, anche emerse in ambito giudiziario, non sarebbero state dimostrate alterazioni sistematiche dei campionati. Un tema che continua a generare dibattito tra opinioni, dati statistici e interpretazioni contrapposte. La verità è una sola: quella vicenda, che oggi qualcuno racconta con una versione molto di parte, ha segnato il calcio italiano, con pene che hanno affondato l’immagine dell’Italia e la sua competitività.

Un sistema alla ricerca di identità

Oggi il calcio italiano appare diviso tra la necessità di modernizzarsi e il desiderio di ritrovare competitività internazionale. Il risultato è un sistema che, agli occhi di molti, fatica a esprimere tutto il proprio potenziale. In questo contesto, resta centrale un principio fondamentale: ogni valutazione deve basarsi su trasparenza, equilibrio e rispetto delle regole, con la consapevolezza che ogni soggetto è da considerarsi innocente fino a prova contraria.

Nel weekend abbiamo ascoltato e sentito di tutto, smentito poi il giorno dopo, come a dire: abbiamo scherzato.

Su questi temi, però, non si scherza e il garantismo di oggi dovrebbe essere identico al garantismo di ieri, cosa che non è accaduta.

Almeno nel 2006 c’era la Nazionale ai Mondiali, e che Mondiali. Oggi non c’è nemmeno quello, con un campionato brutto e noioso, squadre nelle coppe inesistenti e giocatori italiani che, quando indossano l’azzurro, fanno pena… Dobbiamo aggiungere altro?

Milan-Juventus, fotografia della tristezza!

Milan-Juventus è la fotografia di un calcio italiano che si rispecchia nella tristezza: due squadre lontane dal loro status e che sono state quelle più colpite dalla tabula rasa del passato.

La stagione della Juventus continua a essere segnata da un problema ormai evidente: l’incostanza. La squadra alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto che impediscono una crescita continua e stabile nel rendimento.

Il principale ostacolo per i bianconeri è la mancanza di continuità. In alcuni match la squadra mostra qualità e solidità, in altri invece cala di intensità e precisione. Un andamento che non consente ancora alla Juventus di competere con regolarità ai massimi livelli.

Serve tempo per consolidare il progetto, ma soprattutto serve maggiore equilibrio per ambire a traguardi importanti nella prossima stagione.

Il pari contro il Milan pesa nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Una vittoria avrebbe permesso ai bianconeri di compiere un passo significativo in classifica, mentre ora la situazione resta aperta e tutto è rimandato alle ultime giornate: una partita tra due squadre che non si sono fatte male, hanno affondato solo lo spettacolo.