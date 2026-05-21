Roma, la chiarezza porta l’Europa e il mercato: programmi ambiziosi per Gasp

La svolta in casa Roma è di quelle importanti e porterà delle conseguenze anche in chiave mercato. Evidentemente.

Del resto, la scelta di fare chiarezza nelle dinamiche societarie ha dato dei riscontri immediati e inevitabili, consegnando le chiavi del progetto a Gasperini, con i risultati che stanno maturando sul campo dopo (troppi) anni di attesa.

La nuova Roma riparte da Gasperini

Ci sarà un ulteriore rimpasto in società, con la scelta di un Direttore Sportivo che sia finalmente sintonizzato sulle stesse lunghezze d’onda del tecnico di Grugliasco e lavori per cercare di accontentarne le richieste.

A questo proposito, cerchiamo di rinsaldare quanto abbiamo svelato non più tardi di una settimana fa, in merito al corteggiamento da parte dei giallorossi a profili ritenuti di massimo livello per poter garantire impatto sia in Serie A sia nella massima competizione continentale, se gli ultimi 90 minuti dovessero confermare il clamoroso ribaltone della scorsa domenica.

Zirkzee e Ndoye tra gli obiettivi di mercato

Joshua Zirkzee sembra disegnato per giocare con Gasperini e, quale che sia il dirigente che si prenderà carico delle operazioni di mercato della Roma, verrà preso in considerazione.

Del resto, già prima di gennaio avevamo raccontato con Alfredo Pedullà quanto l’olandese sarebbe stato gradito a Gasperini. Non se ne fece nulla, ma in estate i presupposti saranno diversi. I Friedkin aggrediranno il mercato.

Un altro profilo del quale abbiamo parlato risponde al nome di Dan Ndoye. L’ex giocatore del Bologna non ha vissuto una stagione indimenticabile in Premier League con la maglia del Nottingham Forest, ma continua a mantenere una valutazione alta.

La chiarezza societaria cambia le ambizioni

Nonostante ciò, in Italia chi ritiene di poterselo permettere sta raccogliendo informazioni su di lui. Lo ha fatto l’Inter, che lo apprezza da tempi non sospetti, e lo sta facendo anche la Roma, in attesa di completare le valutazioni dopo che i programmi per la prossima stagione saranno chiari, così come le persone che si incaricheranno di renderli concreti.

La chiarezza di fondo che è stata finalmente ritrovata è, in ogni caso, la migliore notizia per le ambizioni dei capitolini.