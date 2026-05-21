Saudi Pro League, Al Nassr campione: festeggia Cristiano Ronaldo

Vince 4-1 l’Al Nassr contro il Damac e si aggiudica la Saudi Pro League. Primo trofeo dal suo arrivo in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo che sale a 973 gol in carriera.

Niente da fare per Simone Inzaghi, il suo Al Hilal si impone 0-1 in casa dell’Al Fayha ma non riesce a riportarsi davanti al Al Nassr e chiude al secondo posto in Saudi Pro League. Il Club Reale la sblocca con Mandash ma non basta. Successo 4-1 dell’Al Nassr contro il Damac con le reti di Mané, Coman e Cristiano Ronaldo, doppietta per lui. Morlayane Sylla su rigore aveva segnato il momentaneo 2-1 per il Damac. Finisce così un incredibile stagione di Saudi Pro League che vede qualificarsi in Elite Champions League anche Al Ahli, Al Qadsiah e Al Ittihad. In Champions League Two accede l’Al Taawoun.

Al Nassr campione: sorride Cristiano Ronaldo

Vince 4-1 l’Al Nassr e si regala il trono della Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo è il nuovo re d’Arabia 28 gol che gli valgono il terzo posto in classifica marcatori alle spalle di Quinones e Toney, 33 e 32. Ma soprattutto 2 nella serata di oggi. Doppietta letale di CR7 che segna prima su punizione e poi con una conclusione forte ravvicinata che vuole dire 4-1 e titolo. Un Al Nassr che parte piano e trema dopo il vantaggio dell’Al Hilal sul campo dell’Al Fayha, firmato Mandash. L’1-0 di Mané spiana però la strada al Club Globale. Coman con un super gol fissa il punteggio sul 2-0. E’ di Morlayane Sylla, su rigore, causato da Simakan la rete che riapre il match. Cristiano Ronaldo poi la chiude, prima trova il 3-1 su punizione. Poi il 4-1 dalla breve distanza per la rete 973 in carriera. L’Al Nassr è campione d’Arabia Saudita 7 anni dopo. Primo titolo ufficiale in Saudi League per CR7.

I verdetti

A vincere la classifica marcatori con 3 reti nell’ultima giornata è Julian Quinones, tripletta nell’1-5 contro l’Al Ittihad. Superato Toney, 33 gol a 32. 28 per Cristiano Ronaldo terzo. E’ l’Al Nassr a laurearsi campione con 86 punti, 84 l’Al Hilal. Seguono a 81 l’Al Ahli, a 77 l’Al Qadsiah e a 55 l’Al Ittihad. Tutte qualificate in Elite Champions League. In Champions League Two l’Al Taawoun. Una serata magica per l’Al Nassr che sale così a 10 titoli massimi nazionali. Resta invece a 19 l’Al Hilal. Per Cristiano Ronaldo alla vigilia del Mondiale sono 973 i gol in carriera, -27 dai 1000. Ora la Coppa del Mondo per provare a regalarsi un 2026 perfetto.