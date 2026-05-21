Solet e il clamoroso retroscena: “Ci fu un contatto col Napoli. E sull’interesse dell’Inter…”

Oumar Solet si è raccontato a La Gazzetta dello sport, parlando anche di mercato. Ecco le sue dichiarazioni.

Oumar Solet si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di mercato. Ecco le sue dichiarazioni e un retroscena di mercato che riguarda una big italiana.

Solet: “Ci fu un contatto col Napoli. E sull’Inter…”

Queste le sue parole: “Un contatto con il Napoli ci fu, ma il Salisburgo non mi cedette. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma sono concentrato sull’Udinese. Champions? Voglio tornarci, mi ha arricchito. Sto bene qui, il club ha fiducia in me e posso crescere. Mi ha fatto sentire a casa. La Serie A? Mi piace, è uno dei 3 migliori campionati. Il livello si è alzato. sono cresciuto come centrocampista, quindi per me è naturale avere la palla tra i piedi. Non penso troppo al rischio. In Italia manca un po’ di coraggio nel proporre gioco offensivo e dare fiducia ai giovani, vorrei diventare un calciatore d’elite, completo”.

ESCLUSIVA Solet dà priorità all’Inter: il difensore dell’Udinese aspetta i nerazzurri