Solet e il clamoroso retroscena: “Ci fu un contatto col Napoli. E sull’interesse dell’Inter…”

Oumar Solet si è raccontato a La Gazzetta dello sport, parlando anche di mercato. Ecco le sue dichiarazioni.
Oumar Solet si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, parlando anche di mercato. Ecco le sue dichiarazioni e un retroscena di mercato che riguarda una big italiana.
Solet: “Ci fu un contatto col Napoli. E sull’Inter…”
Queste le sue parole: “Un contatto con il Napoli ci fu, ma il Salisburgo non mi cedette. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma sono concentrato sull’Udinese. Champions? Voglio tornarci, mi ha arricchito. Sto bene qui, il club ha fiducia in me e posso crescere. Mi ha fatto sentire a casa. La Serie A? Mi piace, è uno dei 3 migliori campionati. Il livello si è alzato. sono cresciuto come centrocampista, quindi per me è naturale avere la palla tra i piedi. Non penso troppo al rischio. In Italia manca un po’ di coraggio nel proporre gioco offensivo e dare fiducia ai giovani, vorrei diventare un calciatore d’elite, completo”.
ESCLUSIVA Solet dà priorità all’Inter: il difensore dell’Udinese aspetta i nerazzurri
L’Inter continua a monitorare con grande attenzione il profilo di Oumar Solet in vista della prossima sessione di mercato.
Il difensore centrale dell’Udinese, classe 2000, sarebbe infatti orientato a dare priorità al club nerazzurro nonostante l’interesse concreto di diverse società europee, in particolare dalla Premier League e dalla Ligue 1.
Il difensore concede priorità all’Inter
Secondo le ultime indiscrezioni, Solet non starebbe prendendo in considerazione le altre opportunità che il mercato potrebbe offrirgli, preferendo aspettare eventuali sviluppi con l’Inter. Un segnale importante che conferma il gradimento del giocatore nei confronti del progetto nerazzurro.
Inter – Solet, un corteggiamento lungo un anno
Il club di Milano segue il centrale francese già dalla scorsa estate e continua a considerarlo un profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo in ottica futura. Prima di un possibile affondo definitivo, però, Solet dovrà risolvere alcune pendenze personali che al momento stanno frenando la chiusura dell’operazione.